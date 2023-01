NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions wurde als Top Employer 2023 in Deutschland ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Die Top Employer 2023 wurden bekannt gegeben und die NTT DATA Business Solutions AG als Top Employer in Deutschland ausgezeichnet. Unternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, stellen ihre Mitarbeiter in das Zentrum des unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT DATA Business Solutions und SVP NTT DATA: "Der bestmögliche Arbeitgeber für unsere derzeitigen und künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Unternehmens und der Schlüssel zu unserem Erfolg. Die Anerkennung als Top Employer macht uns stolz und bestätigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind."

Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion.

Dieter Schoon, Executive Vice President Global People: "In dieser Zeit ist es das Wichtigste eine Unternehmensatmosphäre zu schaffen, die geprägt ist durch spannende Projekte, die richtigen individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und einen respektvollen Umgang miteinander. Die Bereitschaft im Team und durch neue Herausforderungen mit einem Team zu wachsen, um dann gemeinsam Erfolge zu feiern, ist der Motor für die Top Employer-Auszeichnung "

David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagt: "Außergewöhnliche Zeiten bringen das Beste in Menschen und Organisationen hervor. Und das haben wir in diesem Jahr in unserem Zertifizierungsprogramm für Top Employers gesehen: außergewöhnliche Leistungen der zertifizierten Top Employers 2023. Diese Arbeitgeber haben stets gezeigt, dass ihnen die Entwicklung und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter am Herzen liegen. Auf diese Weise bereichern sie gemeinsam die Welt der Arbeit. Wir sind stolz darauf, die diesjährige Gruppe der führenden menschenorientierten Arbeitgeber bekannt zu geben und zu feiern: die Top Employers 2023".

Die NTT DATA Business Solutions AG, das erfolgreichste SAP-Beratungshaus für den Mittelstand, beschäftigt in Deutschland mehr als 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weltweit sogar mehr als 13.000. Das Unternehmen erreichte mit seiner Erstbewerbung sofort die Bewertung als Top Employer in Deutschland. So lag die Bewertung für NTT DATA Business Solutions in der Kategorie Arbeitsumfeld (Work Environment), Well-Being und Engagement deutlich über dem Durchschnitt. 100 Prozent erreicht das Unternehmen in den Kategorien Unternehmensstrategie, Werte (Purpose & Values) sowie Ethik und Integrität (Ethics & Integrity).

Das Top Employers Institute hat in diesem Jahr 2052 Top Employer in 121 Länder/Regionen, auf 5 Kontinenten ausgezeichnet.

Über das Top Employers Institute

Das Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Durch unser Zertifizierungsprogramm ermöglichen wir es Unternehmen ihre Mitarbeiterbedingungen zu bewerten und zu verbessern. Das vor 30 Jahren gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 2052 Top Employer in 121 Länder/Regionen auf 5 Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 9.500.000 Mitarbeitern weltweit.

Top Employers Institute. For a better world of work.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 13.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.