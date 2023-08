Die Business Show Singapore 2023

SwissFinTechLadies

Notieren Sie in Ihrem Kalender: 30. & 31. August 2023___________________________________________________________________________

Wir sind hocherfreut, Partner der The Business Show Singapore zu sein! Markieren Sie den 30. und 31. August 2023 in Ihren Kalendern und machen Sie sich auf den Weg zur Singapore Expo! Nehmen Sie mit uns an Singapurs führender Veranstaltung für Unternehmer, Geschäftsinhaber und Startups teil, um sich unter einem Dach zu treffen und unzählige Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken. Der Eintritt ist KOSTENLOS und wir empfehlen Ihnen, sich Ihre Tickets zu sichern, damit wir Sie dort sehen können!

Die Business Show Singapore bringt die Branche zusammen und bietet Ihnen Zugang zu 300 innovativen Ausstellern und über 200 Seminaren von branchenführenden Experten wie Google, Shopify, Expat Advising, Cake DeFi, die Themen wie die digitale Wirtschaft, die neuesten Verbrauchertrends sowie Tipps und Tricks für Startups und mehr behandeln!

Es ist eine unglaubliche und seltene Gelegenheit, Branchenführer von Angesicht zu Angesicht zu treffen und von erfolgreichen Unternehmern und Geschäftsleuten zu lernen. Sie werden die The Business Show mit Sicherheit mit unvergleichlichen Einblicken in das Wachstum Ihres Unternehmens und die Steigerung Ihrer Gewinne verlassen!

Die #TBSSingapore bietet Ihnen die perfekte Plattform, um Ihr Unternehmen zu transformieren und in der wettbewerbsintensiven Branche die Nase vorn zu haben! Schließen Sie sich allen Geschäftsleuten an und erleben Sie eine unvergleichliche Gelegenheit für Wachstum und Wachstum!

Worauf warten Sie also noch?

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies