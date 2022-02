Hisense Group

Hisense-Durchbruch in der 8K AI Image Quality Chip-Technologie stärkt die globale Display-Industrie

Vor kurzem hat Hisense offiziell den ersten selbst entwickelten 8K AI Perceptual Processor (Hi-View HV8107) vorgestellt und damit den Wettbewerbsvorteil bei der Bildqualität im globalen Wettbewerb der Display-Technologie weiter ausgebaut. Dies stellt einen großen Durchbruch in der Entwicklung und Industrialisierung der 8K-Technologie in der Ultra-High-Definition (UHD)-Videoindustrie von Hisense dar.

Yu Zhitao, Vizepräsident der Hisense Group und Präsident von Hisense Visual Technology, erklärte öffentlich, dass das Jahr 2022 einen Wendepunkt im globalen TV-Wettbewerb darstellen wird: Die wichtigsten Wettbewerbsfaktoren der Branche werden sich von Preis und Bildschirmgröße auf Chips und Bildqualität verlagern.

Der Chip ist die Kerntechnologie der Hisense-Strategie für große Displays

Hisense entwickelte 2005 erfolgreich den ersten digitalen Videoverarbeitungschip mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten und Industrialisierung. In 2022 ist Hisenses neuer Prozessor bereits der Chip der 5. Generation. Es erreicht zum ersten Mal den Sprung von 4K zu 8K und erzielt große Durchbrüche in der Kerntechnologie des KI-Bildqualitätsalgorithmus.

Der Hi-View HV8107-Chip unterstützt nicht nur über 33 Millionen Pixel, sondern kann mit seiner Partitionssteuerung von 26.880 Zonen und seiner leistungsstarken KI-Sensorik die Schärfe, den Kontrast und den dreidimensionalen Eindruck von TV-Bildern effektiv verbessern, so dass die Nutzer in den Genuss eines beeindruckenden visuellen Erlebnisses kommen. Auch bei der Erfassung der Flugbahn von sich schnell bewegenden Objekten, der Verbesserung der Hautfarbe und der Rauschunterdrückung ist er besonders beeindruckend.

Der Chip ist bereits in der Massenproduktion und wird in mehreren Serien von Display-Produkten verschiedener untergeordneter Marken von Hisense, einschließlich Toshiba, eingesetzt. Neben TV-Geräten kann der Chip auch professionelle 8K-Broadcast-Monitorprodukte betreiben. Es wird berichtet, dass Hisense einen bedeutenden Beitrag zum Forschungs- und Entwicklungsprogramm „Science and Technology Winter Olympics" geleistet hat. Hisense kooperiert mit der China Media Group bei der Entwicklung seiner 8K-Monitore auf Broadcast-Ebene, was eine starke Unterstützung für die zukünftige Entwicklung der Full-Link-8K-UHD-Industrie darstellt.

Mit Innovation und Technologie die Zukunft gewinnen. Das Jahr 2022 markiert einen Wendepunkt in der Globalisierung der Display-Entwicklung. Die Kerntechnologie der Bildqualität, die durch den 8K Perception Processor repräsentiert wird, wird ein wichtiger Weg zur Stärkung der zentralen Wettbewerbsfähigkeit sein. Hisense wird die Chip-Forschung und -Entwicklung als oberste Priorität betrachten, um sich in der gesamten Branche hervorzuheben.

