Einladung zum Point-de-presse: GastroSuisse nimmt Stellung zum BR-Entscheid

Freitag, 11. Dezember 2020, im Bellevue Palace in Bern

Der Bundesrat will an seiner Sitzung vom 11. Dezember die nationalen Massnahmen vereinheitlichen und verschärfen. Jede weitere Verschärfung hat gravierende Auswirkungen auf das Gastgewerbe. Gerne laden wir Sie deshalb im Anschluss an die Medienkonferenz des Bundesrats zu einem Point-de-presse ein:

Point-de-presse

Freitag, 11. Dezember 2020

40 Minuten nach der Medienkonferenz des BR

Bellevue Palace in Bern

Nachstehende Vertreter nehmen Stellung zum BR-Entscheid und stehen Ihnen für Fragen und Interviews zur Verfügung:

- Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse, - Muriel Hauser, Präsidentin GastroFribourg und Vorstandsmitglied GastroSuisse - Daniel Borner, Direktor GastroSuisse

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und danken Ihnen für Ihre Anmeldung bis heute Nachmittag, um 19 Uhr, an: communication@gastrosuisse.ch

Pressekontakt:

Patrik Hasler-Olbrych, Leiter Kommunikation

communication@gastrosuisse.ch

Tel. 044 377 53 53