OceanCare

Weltrekord geschafft: SwissRaw setzt bei Ruderrennen im Pazifik sportliches Zeichen für den Meeresschutz

Bild-Infos

Download

Das Schweizer Ruderteam SwissRaw hat beim “World’s Toughest Row – Pacific 2025” einen neuen Weltrekord aufgestellt und dabei wichtige Spenden für den Meeresschutz gesammelt.

PRESSEMITTEILUNG – 01.07.2025

Weltrekord geschafft! SwissRaw setzt bei Ruderrennen im Pazifik sportliches Zeichen für den Meeresschutz

Neuer Weltrekord bei Ruderrennen im Pazifik: 25 Tage, 2 Stunden und 21 Minuten für 4.444 km von Kalifornien nach Hawaii (vorheriger Rekord: 29 Tage, 17 Stunden, 29 Minuten)

Bereits 2021 gewann das Schweizer Ruderteam das Rennen “ Talisker Whiskey Atlantic Challenge" als erstes Siegerteam aus einem Binnenland.

Mission Meeresschutz: Crowdfunding-Spenden kommen OceanCare zugute

Extreme Bedingungen gemeistert: Stürme, hoher Wellengang und technische Herausforderungen überwunden

Geschafft! Das Schweizer Ruderteam SwissRaw ist heute als neuer Weltrekordhalter beim sogenannt härtesten Ruderrennen der Welt “World’s Toughest Row – Pacific 2025” in Hawaii eingetroffen. Nach einer spektakulären Fahrt über den Pazifik haben Jan Hurni, Samuel Widmer, Ingvar Groza und Yassin Boussena den bisherigen Weltrekord um mehrere Tage unterboten und gleichzeitig ein kraftvolles Zeichen für den Meeresschutz gesetzt.

In nur 25 Tagen, 2 Stunden und 21 Minuten ruderte das Team die 4.444 Kilometer von Monterey, Kalifornien, nach Kauai, Hawaii – und stellte damit den bisherigen Rekord von 29 Tagen, 17 Stunden und 29 Minuten massiv in den Schatten. Trotz extremer Bedingungen mit Stürmen, hohem Wellengang und technischen Herausforderungen erreichte SwissRaw das Ziel mit einem beeindruckenden Vorsprung vor drei anderen Ruderteams.

„Diese aussergewöhnliche Leistung zeigt, wie Durchhaltewille, Teamgeist und extreme Fokussiertheit vereint in einem Extremsport Menschen für den Meeresschutz begeistern kann", erklärt Fabienne McLellan, Geschäftsführerin von OceanCare. „Was am 6. Juni in Monterey begann, war ein echter Krimi. Ich habe mehrmals täglich auf der Tracking-App nachgeschaut, wie das Team bei extremem Wind und Wellengang vorankommt, mitgefiebert und mitgelitten. SwissRaw hat nicht nur Sportgeschichte geschrieben, sondern auch das Bewusstsein für die Schönheit und Verletzlichkeit unserer Ozeane gestärkt."

Das Team sammelte während der Überquerung Spenden für OceanCare. „Jeden Tag haben wir die Macht des Ozeans gespürt und verstanden, warum wir ihn schützen müssen", berichtet Samuel Widmer vom Team SwissRaw. „Unser Weltrekord ist auch ein Erfolg für alle, die sich für den Meeresschutz einsetzen."

Mit ihrer historischen Leistung haben die vier Schweizer Athleten bewiesen, dass sportliche Höchstleistung und Umweltengagement perfekt zusammenpassen. OceanCare gratuliert herzlich zu diesem aussergewöhnlichen Erfolg!

Pressekontakt

Dániel Fehér, Pressesprecher OceanCare: +49 176 81434026; dfeher@oceancare.org

Hintergrund: Eine Route durch bedrohte Meeresökosysteme

Die 4.444 Kilometer lange Strecke von Monterey nach Kauai führt durch einige der wichtigsten und zugleich bedrohten Meeresökosysteme des Pazifiks. Direkt nach dem Start durchquerte das Team das Monterey Bay National Marine Sanctuary – Heimat für 36 Arten von Meeressäugern, 180 Seevogelarten und über 500 Fischarten.

Auf ihrer Route findet sich eine faszinierende Vielfalt von Meereslebewesen: von Blauwalen und Buckelwalen über gefährdete Seeotter bis hin zu den akrobatischen Hawaiianischen Spinnerdelfinen. Gleichzeitig macht die Strecke auch die Bedrohungen sichtbar, denen diese Arten täglich ausgesetzt sind – von Plastikverschmutzung und dem nahegelegenen Great Pacific Garbage Patch über intensive Fischerei bis hin zu den Auswirkungen des Klimawandels.

Die Route folgt teilweise den traditionellen polynesischen Seerouten und führt über Tiefen von bis zu 7.000 Metern. Jeder Ruderschlag macht deutlich, wie wichtig der Schutz dieser einzigartigen Meereslandschaft für gesunde Ozeane und künftige Generationen ist.

Detaillierte Informationen zu den Meeresarten und Ökosystemen entlang der Route können wir auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.

Bildmaterial

Über OceanCare

OceanCare setzt sich seit 1989 weltweit für die Meerestiere und Ozeane ein. Mit Forschungs- und Schutzprojekten, Umweltbildungskampagnen sowie intensivem Einsatz in internationalen Gremien unternimmt die Organisation konkrete Schritte zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Weltmeeren. OceanCare ist vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als Sonderberaterin für den Meeresschutz anerkannt und ist offizielle Partnerorganisation in zahlreichen UN-Abkommen und internationalen Konventionen. OceanCare engagiert sich zudem in internationalen zivilgesellschaftlichen Bündnissen wie der High Seas Alliance, Seas at Risk, oder der #BreakFreeFromPlastic-Koalition. www.oceancare.org

--

OceanCare Dániel Fehér, Pressesprecher Gerbestrasse 6 CH-8820 Wädenswil +49 176 81434026 dfeher@oceancare.org www.oceancare.org