GastroSuisse

Drei Konzepte für Hotel Innovations-Award nominiert

Zürich (ots)

Zum 7. Mal verleihen GastroSuisse und die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit einem visionären Hotelkonzept den Hotel Innovations-Award. Drei zukunftsträchtige Konzepte wurden für diesen Award nominiert. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird anlässlich des Hotel Innovations-Tages am 3. Oktober im Verkehrshaus in Luzern erkoren. Dem Sieger winkt ein Coaching zur Realisierung des Konzepts im Wert von CHF 15 000.-.

Aus 20 spannenden und innovativen Konzepten hat die siebenköpfige Jury drei davon fürs Finale des 7. Hotel Innovations-Award nominiert.

"Byounique - and do it Your Way" | https://pontresina.sunstar.ch/

Dabei handelt es sich um ein Teilprojekt im Rahmen der Neueröffnung im Dezember 2023 des Hotels Sunstar in Pontresina. Der Fokus wird auf die Arbeitsorganisation, die Führung und die Organisationsstruktur gerichtet. Mitarbeitende profitieren zukünftig von einer neuen Arbeits-organisation ohne Hierarchien, von Selbstorganisation, Selbstverantwortung und Organisation in Kreisen, einer Rekrutierung ohne Stellenausschreibungen und von einem transparenten Lohnsystem mit Lohnbausteinen. Leadership wird in Zeiten des Fachkräftemangels komplett und konsequent neu definiert: Es wird kein hierarchisches Führungs-Modell geben. Alle Mitarbeitenden sind Leader und werden bekräftigt, selbstbewusst in die Verantwortung zu gehen.

Wiedereröffnung Salwideli in Sörenberg LU | https://www.bauernhof-salwideli.ch/

Das altehrwürdige Hotel Salwideli in Sörenberg, mitten in der Kernzone der Unesco-Biosphäre Entlebuch, wird komplett renoviert und erhält einen modernen Anbau aus Holz mit 14 individuell gestalteten Zimmern. Das Hotel setzt auf Naturnähe und Nachhaltigkeit und wird auch das Karst- und Moorzentrum mit einem 3D-Relief der Biosphäre Entlebuch beherbergen. Für den Neubau werden nur einheimische Materialien verwendet. Das Angebot besteht aus regionalen Produkten, um die örtliche Wertschöpfung zu stärken. Digitalisierte Prozesse führen zu mehr Effizienz und verbesserten Gästeerfahrungen. Es wird ein Ort der Entspannung sowie der aktiven Erholung und durch enge Kooperationen mit örtlichen Leistungsträgern wird für die Gäste ein innovatives, individuelles und nachhaltiges Naturerlebnis geschaffen. Die Eröffnung ist auf den Dezember 2023 geplant.

Holznest.com der UnikStay AG

UnikStay bietet in Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsbetrieben mobile, exklusive Übernachtungs-möglichkeiten an den schönsten Orten der Schweiz. Dazu nutzt sie die Individualität der Landwirtschaftsbetriebe sowie deren exklusive Lage, um den Gästen ein einmaliges, naturverbundenes und persönliches Übernachtungserlebnis zu bieten. UnikStay kümmert sich um die Standortevaluation, die Beschaffung der Bauten, die raumplanerischen Abklärungen sowie das Marketing, den Buchungsprozess, das Inkasso und sämtliche Hintergrundprozesse. Die alleinstehenden Tiny Houses werden aus natürlichen Materialien gebaut. Der Bau beginnt im November 2023 und die ersten sieben Unterkünfte im Kanton Graubünden sind im März 2024 fertiggestellt. Danach folgen weitere in der ganzen Schweiz.

Der Gewinner wird am Hotel Innovations-Tag gekürt, der unter dem Motto "Die Arbeitswelt im Wandel - Chancen ergreifen, Potenziale entfalten" steht. Mehrere Persönlichkeiten wie etwa der Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx geben Einblick in die Welt von New Work mit Best-Practice-Beispielen. Der Anlass findet am 3. Oktober 2023 im Verkehrshaus Luzern statt ( www.gastrosuisse.ch).

Jury Hotel Innovations-Award

Hans R. Amrein, Gesellschafter & Chefredaktor Hotel Inside

Christian Laesser, Professor Universität St. Gallen

Nicoletta Müller, Inhaberin Beratungsfirma Innovation, Sales&Marketing

Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus

Peter Gloor, Direktor Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit

Casimir Platzer, Hotelier und Präsident GastroSuisse

Beatrice Zanella, Leiterin Projekte und Partnerschaften Schweizer Berghilfe

Trägerschaft Hotel Innovations-Award

Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit, GastroSuisse

Partner Hotel Innovations-Award

Schweizer Berghilfe, GastroJournal, Hotel Inside