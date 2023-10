ESTHER BECK Public Relations

Fulminantes Comeback! Eric Favre übernimmt zum dritten Mal die Direktion im Hotel Le Mirador Resort & Spa

Das renommierte Fünfsterne Swiss Deluxe Hotel Le Mirador Resort & Spa oberhalb von Vevey-Montreux hat einen neuen Direktor: Mit sofortiger Wirkung übernimmt der erfahrene Hotelier Eric Favre die Leitung des Hotels. Er folgt auf Benjamin Müller-Rappard, welcher das Haus nach fünf erfolgreichen Jahren verlassen hat.

Eric Favre blickt auf eine beeindruckende Karriere in der Luxushotellerie zurück. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bringt er eine fundierte Expertise in den Bereichen Hotelmanagement und Hotellerie mit.

«Eric Favres Aufgabe wird es sein, die Wettbewerbsfähigkeit des Hauses zu analysieren und geeignete Anpassungen vorzunehmen, um eine erfolgreiche und wirtschaftliche Zukunft einzuleiten», so die Besitzerin, HON SIT Lai Hei. Der erfahrene Hotelier ist überzeugt, dass er mit seinem Team das Hotel Le Mirador Resort & Spa wieder an die Spitze führen wird.

Das Hotel Le Mirador Resort & Spa und Eric Favre verbindet eine lange Geschichte. Im Jahr 1992 folgte Favre zum ersten Mal dem Ruf in das «Le Mirador Kempinski», wo er unter anderem während drei Jahren die umfassende Renovierung erfolgreich umsetzte. Von 1999 – 2009 folgte dann der zweite Einsatz hoch über dem Genfersee als General Manager und Vorstandsmitglied des Resort Hotel Le Mirador Kempinski. Nach seiner Zeit bei Kempinski war Favre als Managing Director in verschiedenen Luxushotels tätig, unter anderem im «Djibouti Palace Kempinski» und «The Alpina Gstaad», welches er erfolgreich in internationalen Rankings platzierte. Von 2019 bis 2021 fungierte er als Präsident der Hotel Le Richemond S.A. in Genf. Nach einer kurzen Pause, in der sich Favre verschiedenen Beratungsmandaten widmete und mehr Zeit mit seiner Familie verbrachte, kehrt er nun zum Hotel Le Mirador Resort & Spa zurück. Der erfahrene Hotelier ist bereit für eine neue Herausforderung und freut sich darauf, das Haus wieder an die Spitze zu führen.

«Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem Fachwissen wird er das Hotel zu neuen Höhen führen und seine Vision für eine erfolgreiche Zukunft umsetzen. Wir heissen Eric Favre herzlich willkommen zurück im Team des Hotel Le Mirador Resort & Spa und freuen uns auf eine spannende Zeit voller Erfolge und Innovationen», so die Besitzerin weiter.

Hotel Le Mirador Resort & Spa

Im Herzen der prächtigen Weinberge oberhalb von Vevey-Montreux gelegen. Von einem der 64 Zimmer und Suiten dieser bezaubernden Region, geniessen die Gäste einen einzigartigen Panoramablick auf den Genfer See und die Alpen. Die exquisite Küche im Restaurant Le Patio sowie die Fusion-Gerichte im Restaurant HINATA laden zum Geniessen ein. Das Erlebnis wird durch die Mirador Lounge abgerundet. Im Givenchy Spa kann man sich entspannen und die zahlreichen präventiven Behandlungen und Pflegeangebote im Mirador Health & Wellness Centre entdecken.

www.mirador.ch

