Die gesunden Klimageräte von Haier sind die Nummer eins in drei renommierten Kategorien von Euromonitor International

Neue Technologie für gesundes Luftmanagement setzt Branchenmaßstab auf der AWE 2021 in Shanghai

Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600690), die weltweit führende Hausgerätemarke und Hersteller von Smart-Home-Ökosystemen, wurde auf der AWE 2021 in Shanghai mit dem ersten Platz in drei Kategorien des Global Major Appliances Brand Rankings von Euromonitor International ausgezeichnet.

- Haier ist die weltweit führende Marke für gesunde Self-Clean-Klimageräte, mit einem Marktanteil von über 46 % in Bezug auf den Volumenabsatz im Jahr 2020 - Haier ist die Nummer eins unter den Marken für vernetzte Klimageräte (einschließlich intelligenter Klimageräte) in der Welt, mit einem Marktanteil von über 31 % in Bezug auf den Volumenabsatz im Jahr 2020. - Haier ist die Nummer eins der chinesischen Klimageräte-Marken nach Verkaufsvolumen auf dem Überseemarkt (ohne Festlandchina) im Jahr 2020.

Darüber hinaus präsentierte Haier-Klimageräte auch seine neue Technologie für gesundes Luftmanagement, die eine neue Kategorie gesunder Klimageräte eröffnet und einen Maßstab in der Branche setzt.

Auf der AWE 2021 in Shanghai präsentierte Haier seine neuen Klimageräte anhand einer Reihe von leistungsstarken Szenarien für gesunde Luft und gesunden Schlaf. Er zeigte, wie seine Technologie für gesundes Luftmanagement eine neue Generation von Klimageräten mit innovativen Funktionen wie Luftwäsche, gesundem Schlafmodus und Near Field Communication (NFC) ermöglicht.

Klimageräte mit der Luftwaschfunktion können sieben gängige Luftschadstoffe (PM2,5, Formaldehyd, Bakterien, Flusen, Gerüche, Staubmilben und Pollen) aus der Luft entfernen und gleichzeitig 10.000 negative Ionen und Wassermoleküle freisetzen, die zur Befeuchtung des Raums beitragen. Er kann die Luft einmal pro Stunde waschen, ohne Ressourcen zu verbrauchen.

Die Leishen-Klimaanlage bietet inzwischen drei herausragende Eigenschaften. Smart Wind senkt schnell die Temperaturen, ohne direkt auf Personen zu blasen, während der Fußbodenheizungsmodus von den Füßen aufwärts wärmt. Die KI-gestützte intelligente Technologie ermöglicht es dem Benutzer, die Einstellungen so anzupassen, dass sie auf natürliche Weise zu verschiedenen Modi auf der Grundlage von Schlafmustern und -phasen passen, um eine gute Erholung zu gewährleisten und das Immunsystem zu stärken.

Dank einer Sterilisationskabine bläst das Klimagerät nur saubere Luft aus und hält sich selbst sauber. Die intelligente Sprachsteuerung ermöglicht es dem Benutzer, Timer oder Erinnerungen stimmlich zu setzen sowie die Wettervorhersage und andere Dienste zu nutzen, was ein angenehmes, intelligentes Erlebnis schafft. Schließlich gewährleistet die 360-Grad-Temperatur die gleiche Temperatur im gesamten Raum, mit einer vernachlässigbaren Differenz von nicht mehr als 0,5 °C.

Das Klimagerät von Haier mit KI-gesteuerter Entscheidungsfindung, um die bestmögliche Luft, das beste Leben und das beste Haushaltsgeräteerlebnis zu gewährleisten. Es reguliert nicht nur die Luftqualität und verwaltet den Komfort für das ganze Haus, sondern Benutzer können auch mit ihren Klimaanlagen interagieren, indem sie Erinnerungen einstellen und Befehle geben, die als Teil des Smart Home-Ökosystems von Haier eine Vielzahl von Aufgaben erledigen. Als intelligentes Gerät sind diese Klimaanlagen mit ihren eigenen fünf Sinnen ausgestattet, die die Luftqualität in Innenräumen, die Wetterbedingungen im Freien, die Funktion der Klimaanlage, Benutzerszenarien und Aufgaben der Haushaltsgeräte wahrnehmen und verwalten.

Um den Erwartungen des modernen Verbrauchers an intelligente, gesunde und effiziente Erlebnisse gerecht zu werden, entwickelt Haier seine Klimageräte sowie sein Smart Home-Angebot ständig weiter, um für den gesamten Haushalt ein sorgenfreies Leben zu gewährleisten.

