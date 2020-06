Haier Group

Haier Smart Home schließt sich mit Ökosystem-Akteuren zusammen, um auf der 127. Kanton-Messe intelligente Haustechnik von morgen zu präsentieren

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Haier, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA und Candy enthüllen ihre szenarienbasierten Smart-Home-Lösungen auf der in diesem Jahr vollständig digital stattfindenden Messe

Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600680), weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten sowie Schaffer intelligenter Haustechnik-Ökosysteme, stellt vom 15. - 24. Juni auf der 127. Kanton-Messe einen Teil seiner Smart-Home-Lösungen vor. Aufgrund des diesjährig gänzlich digitalen Formats der Kanton-Messe transformierte Haier seinen Ausstellungsstand zu einem durch und durch internationalen Schaufenster. Mit 30 Livestream-Übertragungen aus seinen Fabriken und Austellungsflächen in China, Indien, Pakistan, Malaysia, Indonesien, Russland, Thailand, Deutschland, Indien, Ägypten, Saudi Arabien etc. präsentiert das Unternehmen sein globales Ökosystem sowie die Vorteile seiner innovativen Smart-Home-Lösungen.

Am Eröffnungstag informierte Haier über die Errungenschaften seines globalen Portfolios an Spitzenmarken, die trotz der COVID-19-Pandemie Wachstumssteigerungen erzielen konnten. Zusätzlich gab das Unternehmen die Ökosystem-Strategie seines Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) bekannt. So wurden verschiedenartige szenarienbasierte Lösungen präsentiert, die mehrere Produkte in einem Gesamtsystem vereinten und somit eine willkommene Abwechslung zu herkömmlichen Einzelproduktpräsentationen boten. Haiers Partner, Kunden sowie Nutzer, die dem globalen Ökosystem angehören, wurden zur Teilnahme an den zahlreichen digitalen Veranstaltungen eingeladen, die im Laufe der Messe stattfinden werden.

"Unser auf dem Internet der Dinge basierendes Ökosystem stützt sich auf Haiers COSMOPlat-Plattform", erklärte Qingfu Zhang, Vizepräsident von Haier Overseas Electric Appliances Corp. "Sämtliche Parteien können auf dieser Plattform Ressourcen teilen, mitentwickeln und mit Lösungen interagieren, um Qualität zu fördern, Ressourcenallokation zu optimieren und sich an digitalen Transformationen zu beteiligen. Aktuell blickt die COSMOPlat-Plattform auf 340 Millionen Nutzer und gilt somit als weltweit größte Plattform für flexibilisierte Massenproduktionslösungen. Wir sind hocherfreut, dass COSMOPlat von vielen als weltweit führende industrielle Internet-Ökosystem-Plattform betrachtet wird und vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie sogar als eine der zehn besten industriellen Internetplattformen Chinas ernannt wurde."

Durch die Linse seines auf dem Internet der Dinge beruhenden Ökosystems bietet Haier Teilnehmern mit szenarienbasierten Präsentationen einen tieferen Einblick in die Smart-Home-Lösungen des Unternehmens. Mittels eines Livestream-Formats veranschaulichen Haier-Vertriebspartner in sieben Ländern und Produktionsstätten spezifische Lösungen und heben Lokalisierungs- und Individualisierungsmöglichkeiten hervor. Unterdessen arbeiten die Untermarken des Unternehmens an der Organisation ihrer eigenen digitalen Erlebnisszonen. So präsentiert beispielsweise AQUA seinen Smart Community Laundromat sowie die Leistungsfähigkeit seines AQUA Cloud IoT-Ökosystems, während der europäische E-Commerce-Akteur AO sich mit sieben Führungskräften zusammenschließen wird, um ihre strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Kühlschränke und Waschmaschinen vorzustellen.

***

Informationen zu Haier

Haier Smart Home Co., Ltd. (zuvor Qingdao Haier Co., Ltd. Shanghai: 600690) gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten. Das Unternehmen verfügt über sieben weltbekannte Marken zu denen Haier, Casarte, Leader, GE Appliances-US, Fisher & Paykel-New Zealand, AQUA-Japan und Candy-Italien zählen.

Laut Euromonitor Internationals 2020 Global Major-Markenranking für Haushaltsgeräte konnte Haiers durch den Verkauf von Haushaltsgroßgeräten erzielte Einzelhandelsumsatz für elf aufeinanderfolgende Jahre auf Platz Eins platziert werden. Zusätzlich zählt Haier Smart Home zu den Fortune Global 500-Unternehmen.

Haier Smart Home konzentriert sich auf die kontinuierliche Umsetzung bestmöglicher Kundenerfahrungen und möchte seinen Kunden Smart-Home-Lösungen bieten, Smart-Life-Erlebnisse für sämtliche mögliche Szenarien schaffen sowie Design- und Funktionsoptionen bereitstellen, die für und durch Nutzer individualisiert werden können.

Weiter Informationen finden Sie unter http://www.haier.net/en (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2830736-1&h=3026434682&u=http%3A%2F%2Fwww.haier.net%2Fen&a=http%3A%2F%2Fwww.haier.net%2Fen)

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1190630/warm_up_video_01___ecosystem.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2830736-1&h=3065222900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2830736-1%26h%3D3251622326%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1190630%252Fwarm_up_video_01___ecosystem.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1190630%252Fwarm_up_video_01___ecosystem.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1190630%2Fwarm_up_video_01___ecosystem.mp4)

Kontakt:

Pressekontakt:



Ida Lou

louyx@haier.com

+86-532-8893-7947