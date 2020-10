Haier Group

Haier stellt komplette Smart Home Ecosystem-Lösungen auf der 128. Canton Fair aus

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Eine erweiterte VR-Ausstellung zeigt neue Technologien und Dienstleistungen von Haier

Die weltweit führende Hausgerätemarke und Hersteller von Smart Home-Ökosystemen, Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600690), stellt auf der 128. virtuellen Kanton-Messe, die am 15. Oktober begann, aktualisierte Produkte und in IoT integrierte Smart-Home-Lösungen der nächsten Generation für globale Kunden vor.

Haiers virtuelle Ausstellung verwendete VR-, Cloud-Computing, große Datenmengen und KI-Technologien, um den Besuchstermin dem tatsächlichen Messestand so nah wie möglich zu bringen. Haier beherbergt mehrere virtuelle Ausstellungsräume, in denen neue Produkte und Dienstleistungen präsentiert werden, während globale Käufer die Möglichkeit haben, virtuell zu interagieren und mehr zu erfahren.

Besucher aus aller Welt sind eingeladen, Haiers Smart-Home-Lösungen zu erleben und zu erfahren, wie sie die Bedürfnisse der Nutzer in den Bereichen Kochen, Wohnen, Kleidung und Unterhaltung umfassend erfüllen.

Ein Höhepunkt von Haiers virtueller Ausstellung ist das IoT-Ökosystem für Lebensmittel, das küchenbezogene Szenarien abdeckt. Die Integration von Geräten, Lebensmittelversorgung, Logistik, Schulung und mehr wird den Benutzern eine reichere Erfahrung des intelligenten Kochens und Essens bieten. Durch die Zusammenarbeit mit Haiers Partnern innerhalb des Smart Home-Ökosystems von Haier können die täglichen Bedürfnisse der Nutzer in Bezug auf Einkaufen, Lagerung von Lebensmitteln, Kochen, Reinigung und Sicherheit erfüllt werden.

Haier wird zwei Gesundheits- und Wellness-Szenarien vorstellen, die saubere Klimaanlagen und saubere Luft sowie ein angenehmes Schlaferlebnis in intelligenten Schlafzimmern beinhalten. Zusätzlich zu den Sprachsteuerungsfunktionen wird Haiers neue Reihe von Klimaanlagen über eine Entkeimungsfunktion verfügen, die das Gerät 30 Minuten lang bei einer Temperatur von 56 Grad Celsius sterilisiert, was die mühsame physische Reinigung der Klimaanlage erspart.

Inzwischen bietet Haier auch intelligente Lösungen für die Wäscherei und das Training zu Hause an. Die neuen Wasch- und Trockenautomaten werden in der Lage sein, Kleidung, Schuhe und Kleidungsstücke zu identifizieren und entsprechende Reinigungsprogramme automatisch auszuwählen.

"Haier will einen intelligenten, gesunden und nachhaltigen Lebensstil für Haushalte auf der ganzen Welt fördern. Unsere integrierten Smart-Home-Lösungen machen nicht nur das Leben für alle einfacher, sondern auch angenehmer und ansprechender, da wir die Geräte und Dienste in unserem Smart-Home-Ökosystem miteinander verbinden", sagte Qingfu Zhang, VP der Haier Overseas Electric Appliances Corp.

Trotz des weltweiten Abwärtstrends aufgrund des COVID-19-Ausbruchs hat Haier weiterhin ein Umsatzwachstum auf dem globalen Markt erzielt. Insgesamt erreichte Haiers Umsatz in Übersee in der ersten Hälfte des Jahres 2020 47 Milliarden Yuan (7,07 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und 49 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht.

In Europa erreichte der Umsatz von Haier 6,7 Milliarden Yuan (997 Millionen US-Dollar), in Deutschland und Italien stieg der Umsatz um 61 Prozent bzw. 52 Prozent, und in Frankreich, Großbritannien, Italien und Russland rangierte das Verkaufsvolumen von Kühlgeräten unter den ersten fünf. In Asien erzielte Haier Smart Home einen Umsatzanstieg von 16,3 % auf 18 Milliarden Yuan (2,67 Milliarden US-Dollar) bzw. 7 % auf dem südostasiatischen Markt mit 21 Milliarden Yuan (3,12 Milliarden US-Dollar).

Informationen zu Haier

Haier Smart Home Co., Ltd. wurde im April 1989 gegründet. (ehemals Qingdao Haier Co., Ltd., Shanghai: 600690) ist der weltweit führende Hersteller von Haushaltsgeräten. Das Unternehmen ist stolz auf sieben Weltklasse-Marken, darunter Haier, Casarte, Leader, GE Appliances-US, Fisher & Paykel-Neuseeland, AQUA-Japan und Candy-Italien.

Laut der Euromonitor International's 2020 Global Major Appliances Brand Rankings rangierte Haier's Einzelhandelsverkaufsvolumen von großen Haushaltsgeräten 11 Jahre in Folge auf dem ersten Platz in der Welt. Haier Smart Home ist ebenfalls ein Fortune Global 500-Unternehmen:

Haier Smart Home konzentriert sich auf die kontinuierliche Verbesserung des besten Benutzererlebnisses, um den Verbrauchern Smart Home-Lösungen zu bieten, ein komplettes intelligentes Lebensgefühl zu schaffen und Design- und Funktionsoptionen anzubieten, die für und von den Benutzern angepasst sind.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.haier.net/en/

QUELLE Haier Smart Home

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1314724/Haier_Smart_Home_living_room.jpg

Pressekontakt:

Ida Lou

louyx@haier.com

+86 532 8893 7947