Haier festigt mit einem Umsatzwachstum von 9,05 % in 2019 seine branchenführende Position

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Die weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Entwickler intelligenter Heim-Ökosysteme Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600690), nachstehend "Haier", veröffentlichte am 30. April seinen Jahresbericht für 2019 sowie die Ertragslage für das 1. Quartal 2020.

Der Umsatz von Haier stieg 2019 im Jahresvergleich um 9,05 % auf 200,762 Milliarden RMB und steuerte 8,206 Milliarden RMB zum Nettogewinn der Haier Group bei, was einem Anstieg von 9,66 % entspricht. Für das 1. Quartal 2020 hingegen wurden Umsätze von 43,141 Milliarden RMB verzeichnet, was einem Rückgang von 11,09 % entspricht. Der Nettogewinn betrug 1,07 Milliarden RMB und nahm somit um 50,16 % ab. Trotz eines schwierigen ersten Quartals lagen die Gesamtergebnisse von Haier über dem Branchendurchschnitt, was von bemerkenswerter Widerstandsfähigkeit zeugt.

2019 verzeichnete Haier trotz eines Gesamtrückgangs der Haushaltsgerätebranche ein herausragendes Wachstum.

- Mit der Entwicklung neuer Smart Home-Szenarios im Jahr 2019 nahm der kategorienübergreifende Marktanteil von Haier stetig zu, wobei der Gesamtmarktanteil sich von 4,4 % auf 23,4 % erhöhte. - In den Überseemärkten stiegen im 1. Quartal 2020 sowohl Gewinne als auch Marktanteil weiterhin an. Das ist v. a. den Anstrengungen zu verdanken, die Haier unternommen hat, um ein Ökosystem aufzubauen, die internationale Expansion voranzutreiben sowie hochwertige Produkte zu liefern. - Der COVID-19-Ausbruch wirkte sich im 1. Quartal 2020 stark auf den chinesischen Markt aus. Dennoch gelang es Haier, seine Führungsposition zu halten. Da Gesundheit unter Verbrauchern zunehmend an Bedeutung gewinnt, konnte ein Umsatzsprung für gesunde Haushaltsgeräte verzeichnet werden. Dank seines Fokus auf Gesundheit konnte Haier der aktuellen Verbrauchernachfrage gerecht werden. - Im High-End-Bereich konnte sich Casarte mit einem Marktanteil von 40 % deutlich die Führungsposition sichern. 2019 wurde ein Wachstum von 30 % verzeichnet, wobei sich der Marktanteil für Kühlschränke und Waschmaschinen mit einem Wert von über 10.000 RMB auf 40 % bzw. 75,5 % belief. - Im Inland erreichte der Marktanteil für Klimaanlagen mit einem Wert von über 15.000 RMB 40 %.

Premium-Produkte tragen im Ausland zu einer Verdopplung der Gewinne und des Marktanteils bei

2019 stiegen Haiers Auslandsumsätze um 22 % auf 94,1 Milliarden RMB, wobei der Vorsteuergewinn um 30 % wuchs. Diese kräftige Wachstumsdynamik ist einem Fokus auf Markenaufbau, High-End-Produkte und modernisierten E-Commerce zu verdanken.

Aktuell hat Haier ein Portfolio mit sieben internationalen Marken vorzuweisen, nämlich GE Appliances (USA), Candy (Italien), AQUA (Japan), Fisher & Paykel (Australien/Neuseeland), Haier, Casarte und Leader. Das Unternehmen betreibt weltweit 122 Fabriken, von denen sich 54 im Ausland befinden.

Erfahrungsbasierte Cloud-Übertragungen als Wachstumsmotor für Smart Home-Ökosysteme

2019 führte Haier sein IoT-Ökosystem und die erfahrungsbasierte Smart Home Cloud-Übertragungsplattform ein und ebnete somit den Weg für eine neue Ära von Produkten und eine Branchentransformation.

Ein Beispiel hierfür ist Haiers IoC-Ökoystem (Internet of Clothes), das 13 Branchen umschließt, u. a. Bekleidung, Heimtextilien, Waschmittel und Leder. Haier konnte seinen Tätigkeitsbereich von Waschmaschinen auf Wäschereidienstleistungen und eine intelligente Reinigungserfahrung erweitern, was 5.300 inländische sowie ausländische Akteure zusammenbrachte, um gemeinsam die Verbraucherbedürfnisse zu decken. Dadurch stiegen die Umsätze von Haiers Ökosystem im Jahr 2019 um 68 % auf 4,8 Milliarden RMB.

Im Zeitalter des Internets der Dinge wird Haier weiterhin neue Möglichkeiten untersuchen und erschließen, die 5G für den Smart Home-Bereich bietet.

