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KLM und gategroup erzielen Einigung zur Übernahme von KLM Catering Services

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KLM und gategroup erzielen Einigung zur Übernahme von KLM Catering Services

KLM und gategroup haben eine Einigung über die geplante Übernahme von KLM Catering Services (KCS) durch gategroup erzielt. Nach Abschluss der Transaktion wird gategroup einen Anteil von 75 Prozent an KCS halten, während KLM einen Anteil von 25 Prozent behält. Dieser Schritt schafft Möglichkeiten, in die Zukunft von KCS zu investieren, und stellt gleichzeitig sicher, dass KLM weiterhin eng in die Borddienstleistungen für ihre Passagiere eingebunden bleibt.

Die geplante Partnerschaft ist Teil des KLM-Verbesserungsprogramms „Back on Track“. Durch die Zusammenarbeit mit gategroup, einem weltweit führenden Anbieter von Airline-Catering und Hospitality mit Aktivitäten in mehr als 60 Ländern, unternimmt die KLM einen wichtigen Schritt, um KCS für die Zukunft aufzustellen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen starke Beschäftigungspraktiken, personalisiertes Catering, Nachhaltigkeit und operative Effizienz.

Bas Brouns, CFO von KLM, betont: „Wir freuen uns, mit gategroup einen starken und spezialisierten Partner mit langjähriger Erfahrung im Airline-Catering gefunden zu haben. Wir bleiben weiterhin in das Bordcatering unserer Flüge eingebunden und gewährleisten so die Qualität und den Service, den unsere Passagiere von der KLM erwarten. Die geplante Übernahme wird keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze bei KCS haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Herman Anbeek, Präsident Europa bei gategroup, ergänzt: „Diese Partnerschaft mit KLM stellt einen wichtigen Schritt für unser Geschäft in Europa dar. Gemeinsam werden wir weiterhin Leistung, Zuverlässigkeit und das gesamte Kundenerlebnis verbessern. Um unsere gemeinsamen Ambitionen zu unterstützen, werden wir am Flughafen Schiphol in Amsterdam eine neue Einrichtung aufbauen, die durch unser Know-how gestützt wird, den höchsten Umweltstandards entspricht und mit modernster Technologie und Innovation ausgestattet ist.“

Nächste Schritte

Die geplante Übernahme unterliegt der Konsultation mit den Betriebsräten von KCS und KLM sowie der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Über KLM Catering Services

KLM Catering Services verfügt über mehr als 80 Jahre Erfahrung im Bereich Airline-Catering. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1‘300 Mitarbeitende und bereitet täglich über 55‘000 Mahlzeiten für rund 350 Interkontinental-, Europa- und Frachtflüge zu. Mit einer Flotte von 82 Catering-Lkw beliefert KLM Catering Services eine Vielzahl von Fluggesellschaften.

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