Vantage Foundation

Vantage Foundation unterstützt Saigon Children's Charity

Ho Chi Minh Stadt, Vietnam (ots/PRNewswire)

HO CHI MINH STADT, Vietnam, 19. Aug. 2024 /PRNewswire/ – Die Vantage Foundation freut sich, ihre Partnerschaft mit der Saigon Children's Charity (saigonchildren) bekannt zu geben, einer prominenten, in Großbritannien registrierten Organisation, die sich für die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten und die Unterstützung benachteiligter Kinder in Vietnam einsetzt.

Die 1992 gegründete Saigon Children's Charity hat maßgeblich zur Überwindung von Bildungshindernissen in ganz Vietnam beigetragen, darunter Armut, geografische Gegebenheiten und Behinderungen. Zu den Bemühungen der Wohltätigkeitsorganisation gehören das Angebot von Stipendien, die es Studenten ermöglichen, ohne finanzielle Sorgen zu studieren, der Bau von Bildungseinrichtungen in unterversorgten Gebieten, die Bereitstellung wichtiger Berufsausbildungen und die Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.

Die Zuwendungen der Vantage Foundation werden dazu beitragen, die Stipendienprogramme von Saigon Children für das kommende Schuljahr 2024-2025 zu verbessern und ihren Bildungsweg zu unterstützen.

Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: „Es ist uns eine Ehre, die wichtige Arbeit der Saigon Children's Charity bei der Verbesserung des Zugangs zu Bildung für Kinder in Vietnam zu unterstützen. Bildung ist ein mächtiges Instrument, um Veränderungen herbeizuführen, und wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Zukunft dieser Schüler zu leisten.

Van Vuong, Leiter der Abteilung Fundraising und Kommunikation der Saigon Children's Charity CIO, sagte: „Wir sind immer dankbar, wenn wir Unterstützung erhalten, sei es finanziell oder durch andere Aktivitäten, und heißen alle Interessierten willkommen, die unsere Aktualisierungen verfolgen und in Erwägung ziehen, sich unseren Bemühungen anzuschließen."

Die Vantage Foundation widmet sich der Förderung von Bildungschancen und der Verbesserung des Wohlergehens von Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Diese Spende steht im Einklang mit der Mission der Vantage Foundation, das Leben anderer durch wirkungsvolle Partnerschaften und gesellschaftliches Engagement zu verbessern.

Weitere Informationen über die Saigon Children's Charity und wie Sie sich engagieren können, finden Sie auf der Website www.saigonchildren.com.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat mit Wohltätigkeitsorganisationen in der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die iREDE Foundation in Nigeria, Teach For Malaysia in Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2483718/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundation-unterstutzt-saigon-childrens-charity-302224721.html