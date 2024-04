Panta Rhei PR AG

Twerenbold gewinnt Aargauer Unternehmenspreis

Auszeichnung als «Bestes Aargauer Unternehmen national»

Der Aargauer Unternehmenspreis zeichnet jährlich die innovativsten und erfolgreichsten Firmen des Kantons aus. 2024 gehört die Badener Twerenbold Reisen AG zu den Gewinnern. Der führende Veranstalter von Themen-, Velo- und Musikreisen setzt als Pionier in der Reisebranche mit Innovationen laufend Massstäbe.

Die Twerenbold Reisen AG erhielt am Donnerstagabend, 25. April 2024, im Event-Center «Emil Frey Classics» in Safenwil vor 700 geladenen Gästen den Aargauer Unternehmenspreis überreicht. Der Badener Reiseveranstalter gewann die Auszeichnung als bestes Aargauer Unternehmen in der Kategorie «national» für Firmen, die ihren Umsatz zu 90 Prozent in der Schweiz erwirtschaften. Der Busreisepionier geht in seiner Branche aus Tradition als Innovator voran und investiert im Rahmen der nachhaltigen Geschäftsstrategie laufend in die topmoderne Infrastruktur. Die Jury lobte neben der hohen Innovationskraft auch das persönliche Engagement der Familie Twerenbold sowie die ausgeprägte Kundennähe und hohe Kundenzufriedenheit, die sich in einer breiten Stammkundschaft zeigen.

Das inhabergeführte KMU ist zu hundert Prozent eigenfinanziert und Teil des bald 130-jährigen Familienunternehmens Twerenbold, das Karim Twerenbold als Verwaltungsratspräsident in vierter Generation leitet. Karim Twerenbold erklärt: «Ich und das ganze Team freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Ich widme den Preis der gesamten Twerenbold Gruppe und ihren Mitarbeitenden, die den Betrieb ausmachen. Unser Familienunternehmen ist im Raum Baden fest verankert. Wir werden weiter in den Standort investieren und als Arbeitgeber und KMU zur Attraktivität und zum wirtschaftlichen Erfolg des Kantons Aargau beitragen.»

Der Aargauer Unternehmenspreis ist bereits die zweite Auszeichnung, welche Karim Twerenbold in diesem Jahr entgegennehmen durfte: Der myclimate-Award 2024 würdigt die Twerenbold Reisen Gruppe als «Pionier für ganzheitlich nachhaltiges und umweltbewusstes Reisen». Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören neben Twerenbold Reisen der Fluss- und Kreuzfahrtenspezialist Excellence – Reisebüro Mittelthurgau, der Wanderferien-Pionier Imbach Reisen sowie der Erlebnisreise-Spezialist Vögele Reisen.

Ausgezeichnet aufgestellt

Unter dem Dach der Gruppe profitiert Twerenbold Reisen von einzigartigen Synergien. So kann Twerenbold Reisen für einmalige Reisekreationen auf die neun Excellence-Flussschiffe der unternehmenseigenen Reederei zurückgreifen. Die 70 Busse der Twerenbold-Flotte sind im Schnitt drei Jahre jung und mit Euro-6-Motoren für minimalen Treibstoffverbrauch ausgestattet. Das macht sie zu einem der ökologischsten Reiseträger überhaupt. Im Bereich naturnaher Veloreisen mit E-Bikes und E-Mountainbikes ist Twerenbold Reisen der Schweizer Pionier und führende Anbieter. Mit exklusiven Konzertabenden in den renommiertesten Musikhäusern Europas setzt Twerenbold Reisen auch als Musikreisespezialist Akzente.

Die Reisen mit Twerenbold beginnen und enden in Reiseterminals, die mit ihrem hohen Komfort europaweit neue Standards setzen. Convenience wird auch online grossgeschrieben: Twerenbold gehört unter den Reiseveranstaltern zu den Digital Leadern und weist eine der höchsten Online-Buchungsquoten auf. Im Hintergrund optimieren die führende Software für Dynamic Packaging sowie innovative KI-Anwendungen den Buchungsprozess. Reisen bleibt jedoch ein People’s Business. Twerenbold pflegt den persönlichen Austausch mit den Gästen nicht nur auf Reisen unterwegs, sondern auch über den eigenen Excellence Reiseclub und an verschiedenen Anlässen wie der hauseigenen Ferienmesse.

Über Twerenbold Reisen

Die Twerenbold Reisen AG ist der Schweizer Pionier für Busrundreisen in Europa. Der Traditionsveranstalter aus Baden setzt bis heute Massstäbe. Die firmeneigene Busflotte besteht aus 70 hochmodernen Fahrzeugen, darunter 36 Luxusbusse der Königsklasse mit grosszügiger Dreier-Bestuhlung und 90 Zentimetern Sitzabstand. Die Reise mit Twerenbold beginnt in der Deutschschweiz wahlweise in einem der fünf Reiseterminals mit moderner Infrastruktur und grossem Parkplatzangebot oder an einem der Einsteigeorte mit bester ÖV-Anbindung. Dank WiFi in allen Bussen surfen Gäste auch im Ausland kostenlos. Die Rundreisen führen in über 20 Länder – vom Nordkap bis Nordafrika und von Irland bis nach Griechenland. Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Anreise ab Zürich per Flugzeug direkt an die Destination. Neben klassischen Rundreisen sind Musik-, Velo- und weitere Themenreisen eine Spezialität von Twerenbold. «Wir bieten genussvolle Reiseerfahrungen in guter Gesellschaft und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe. Zu dieser gehören neben Twerenbold Reisen der Fluss- und Kreuzfahrtenspezialist Excellence – Reisebüro Mittelthurgau, der Pionier für Wanderferien Imbach Reisen, Vögele Reisen, der Spezialist für begleitete Erlebnisreisen, sowie die Reederei Swiss Excellence River Cruise mit neun Flussschiffen.

