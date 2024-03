Panta Rhei PR AG

Twerenbold Reisen Gruppe lanciert die Saison festlich

Grosse Bühne für Ferienträume am Ferienfest in Baden-Rütihof

Das Ferienfest der Twerenbold Reisen Gruppe lockte vom 21. bis 23. März 2024 über 3000 Besucherinnen und Besucher an den Twerenbold-Hauptsitz nach Baden-Rütihof. In zwölf Multimedia-Präsentationen tauchten die Gäste in ausgewählte Destinationen ein. Kunst- und Musikfans erhielten auserlesene Reisetipps mit auf den Weg. Zudem lockten Show-Acts und Ausfahrten mit dem E-Bike, Königsklasse- oder Oldtimer-Bus.

Mit dem Frühling erwacht die Reiselust. Die Twerenbold Reisen Gruppe stimmt ihre Community traditionell am beliebten Ferienfest am Hauptsitz in Baden-Rütihof auf die bevorstehende Saison ein. Die diesjährige Ausgabe fand vom 21. bis 23. März statt und stand im Zeichen verschiedener Neuheiten, denn das Familienunternehmen investiert weiter in seine erstklassige Infrastruktur: 21 Reisebusse der neuesten Generation verjüngen im Jahr 2024 die topmoderne Flotte, deren Fahrzeuge im Schnitt nur drei Jahre alt sind. Einer der neuen Busse wurde symbolisch im Rahmen des Ferienfestes getauft. Seine Feuertaufe erlebte der neue Einsteigeort Ebikon bei Luzern. Er liegt direkt am Bahnhof Buchrain neben der Mall of Switzerland und ist mit dem ÖV hervorragend erschlossen. Ebikon ersetzt den bisherigen Einsteigeort in Arth-Goldau. Von Ebikon sowie ab den sechs weiteren Einsteigeorten und Reiseterminals im Mittelland gelangten die Ferienfest-Besucherinnen und -besucher im Twerenbold-Bus bequem an den Anlass nach Baden-Rütihof.

Grosses Kino

Insgesamt lockte das Fest der Ferienträume erneut über 3000 Reiseinteressierte an. Ausgewiesene Kennerinnen und Kenner brachten den Gästen in drei Kinosälen zwölf Reiseziele und -themen multimedial näher. Auf dem Programm standen Andalusiens vielschichtiges Kulturerbe, die Magie der Polarlichter und der Mitternachtssonne, die wenig bekannte Schönheit Nordgriechenlands oder die Wildnis an der Ostseeküste zwischen Polen und Deutschland. Thematisch reichte das Spektrum von der «Faszination E-Bike-Reisen» über musikalische Paukenschläge bis zu den Kunstausstellungs-Hotspots 2024.

Die Gastregion am diesjährigen Ferienfest war Andalusien. Neben der feurigen Heimat des Flamencos hatten auch die fünf Veranstalter der Twerenbold Reisen Gruppe mit eigenen Messeständen ihren Auftritt: Twerenbold Reisen als Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen ebenso wie die Schweizer Familienreederei Excellence mit ihrem einzigartigen Angebot an Themen-Flussreisen. Mit der Excellence Nera erweitert 2024 eine neue Prachtsyacht an der kroatischen Adriaküste die Excellence-Flotte. Das Reisebüro Mittelthurgau präsentierte seine neuesten massgeschneiderten Kreuzfahrt-Arrangements mit auserlesenen Schiffen auf den Weltmeeren und Flüssen. In regem Austausch mit der Kundschaft standen auch die Beraterinnen und Berater des Erlebnisreise-Spezialisten Vögele Reisen und des Wanderferien-Spezialisten Imbach Reisen.

Unterhaltung und Persönlichkeiten

Wer echte Reiseluft schnuppern wollte, erhielt am Ferienfest auf Rundfahrten im Königsklasse-Luxusbus oder im Oldtimer-Car Gelegenheit dazu. Beliebt waren auch die Testfahrten mit den neuesten E-Bike-Modellen im Mietangebot von Twerenbold Reisen. Ex-Radprofi und Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Franco Marvulli bewies im Talk mit Karim Twerenbold und weiteren Gästen, dass er auch ein Moderationstalent ist. Mit Sybil Schreiber und Steven Schneider teilte das berühmteste Kolumnisten-Ehepaar der Schweiz mit den Ferienfest-Gästen ihre Reiseerfahrungen mit Twerenbold auf dem Fluss und E-Bike. Matthias Meyer vom Wander- und Food-Blog Hike&Dine war für Imbach Reisen vor Ort und die Zürcher Influencerin Manuela Leonhard hatte ihren ersten Auftritt als Botschafterin der Marke Excellence.

Inspirierende Begegnungen stehen nicht nur unterwegs mit der Twerenbold Reisen Gruppe im Fokus, sondern auch am Ferienfest. «Kundennähe und der persönliche Austausch sind zentrale Werte unseres Familienunternehmens. Das Ferienfest liegt uns deshalb besonders am Herzen. Das Interesse unserer Kundschaft am Anlass war überwältigend», sagt Karim Twerenbold. Der innovative Traditionsveranstalter verzeichnet hohe Online-Buchungsraten und gehört zu den Digital Leaders der Branche. «Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die maximale Convenience beim Buchen auf unseren Websites. Im Zuge der Digitalisierung gewinnen Live-Erlebnisse eine neue Bedeutung. Wir pflegen den direkten Kontakt an Events wie dem Ferienfest umso bewusster», erklärt Karim Twerenbold.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente – per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Fluss- und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderreisen und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, neun Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

