Veeva CDB App zur Optimierung der Aggregation, Bereinigung und Transformation klinischer Daten

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Neue App für klinische Daten harmonisiert Studiendaten aus verschiedenen Quellen, um vollständige und simultane Daten aus klinischen Studien bereitzustellen

BARCELONA, Spanien, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab die Verfügbarkeit von Veeva CDB bekannt, einer einzigartigen Lösung für die Zusammenführung, Bereinigung und Transformation klinischer Daten. Veeva CDB wird die Arbeitsabläufe in den Bereichen klinischer Datenverwaltung weiterentwickeln, indem es eine Plattform für die Aufnahme und Überprüfung aller Studiendatenquellen bietet und gleichzeitig die manuellen Prozesse, Integrationsprojekte, die Komplexität und die Kosten reduziert, die mit der Nutzbarmachung von Daten aus klinischen Studien verbunden sind.

Mit Veeva CDB können Sponsoren und Datenanbieter Datenabfragen zentral einsehen und lösen, um Qualitätsrisiken zu minimieren, bessere Datentransparenz zu gewährleisten und die Durchführung von Studien zu beschleunigen. Die automatische Verarbeitungseinheit der Veeva CDB führt Daten aus einer Vielzahl externer Quellen zusammen, darunter EDC, RTSM, ePRO, eCOA und Labordaten. Ingestion, die Verarbeitungseinheit von Veeva Vault EDC, ist ab heute verfügbar, und die Unterstützung für andere EDC-Systeme von Drittanbietern, einschließlich Medidata Rave™, ist für 2023 geplant.

„Mit der Zunahme digitaler Datenquellen in klinischen Studien ist effektives Datenmanagement zu einem wichtigen Treiber für den Studienerfolg geworden", sagte Mayank Anand, Vice President und Global Head of Data Strategy and Management bei GSK. „Veeva CDB beschleunigt die Aggregation und Bereinigung, sodass sich unsere Datenmanager auf wertschöpfende Aktivitäten konzentrieren können, die unsere Studien voranbringen."

„Wir arbeiten in den letzten zwei Jahren eng mit 10 Sponsoren von klinischen Studien und CRO sowie 18 ihrer wichtigsten Datenlieferanten zusammen, um Veeva CDB zu entwickeln und zu verbessern", sagte Pavel Burmenko, General Manager, Veeva CDB. „Veeva CDB lieferte bis heute in mehr als 100 Studien schneller analysefähige Daten für fundiertere Entscheidungen und eine optimierte Durchführung bei allen Studienpartnern."

Das ebenfalls heute angekündigte Veeva CDB Data Provider Program wird – zum ersten Mal überhaupt – Sponsoren, CRO und Datenanbieter auf einer einzelnen Plattform für das Management klinischer Daten zusammenbringen, um die Bereitstellung von Qualitätsdaten schneller und effizienter zu gestalten. Das Programm bietet qualifizierten Datenanbietern Tools, Schulungen und Unterstützung, um Daten nach einer standardisierten und rationalisierten Methode für Veeva CDB-Kunden bereitzustellen.

„Wir freuen uns, mit Veeva zusammenzuarbeiten, um die Anforderungen unserer gemeinsamen Kunden an die Datenintegration zu unterstützen", sagte Ian Jennings, Chief Commercial Officer bei Signant Health.

Erfahren Sie auf dem Veeva R&D and Quality Summit, wie Veeva CDB die Rolle des Datenmanagers verändert und schnellere Erkenntnisse liefert. Experten aus dem Bereich Life Sciences können sich zur Präsenzveranstaltung anmelden, die am 19. und 20. Oktober in Boston stattfinden wird.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

