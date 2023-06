SeedBlink

SeedBlink breitet sich in der DACH-Region aus und mobilisiert mehr als 200 Millionen Euro für europäische Startups

Wien, Berlin, Zürich (ots/PRNewswire)

Eric Bartha, SeedBlink: Wir wollen bis 2023 mehr als €1,5 Millionen in 8 Start-ups in der DACH-Region investieren und dieses Volumen bis 2024 verdoppeln

Die Beteiligungsmanagement- und Finanzierungsplattform für europäische Innovationen, SeedBlink, kündigte ihre Expansion in die DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) an, um die Expansionspläne des Unternehmens zu ergänzen und sein Wachstum weiter zu beflügeln.

Das Anfang 2020 gestartete FinTech hat sich schnell in Ländern wie Rumänien, Bulgarien, Griechenland und den Niederlanden erfolgreich am Markt behauptet, wobei die DACH-Region der jüngste Schwerpunkt des technologiegetriebenen Teams ist. Die Co-Investment-Plattform hat Kooperationen mit prominenten Risikokapitalfirmen wie SpeedInvest, Occident Group, Xista Science Ventures oder Elevator Ventures sowie eine starke Partnerschaft mit Gateway Ventures aufgebaut, wo die beiden Plattformen Deals gemeinsam vermarkten.

SeedBlink hat bisher mit mehr als €1,3 Mio. zur Finanzierung des DACH-Ökosystems beigetragen und hat unter seinen Portfolio-Unternehmen das deutsche BioTech-Startup MK2 Biotechnologies, das MedTech BrainHero, das sich auf Kinder mit Autismus-Spektrum-Krankheit und ADHS spezialisiert hat, Swisspod, das Schweizer Startup, das ein ultraschnelles Transportsystem für den Boden entwickelt, Fretello, das österreichische Edtech für Gitarrenunterricht, und Tripmakery, ein Travel-Tech-Startup für Großgruppenbuchungen.

Eric Bartha, Head of Investment Management bei SeedBlink, wird den Markteintritt in der DACH-Region vorantreiben. Seine Aufgabe besteht darin, ehrgeizige Gründer zu finden, die auf der Suche nach einer europäischen Investorengemeinschaft für ihr VC-Fundraising sind, sowie Kontakte zu lokalen Partnern und Family Offices herzustellen.

"Unsere offizielle DACH-Präsenz zielt darauf ab, Investitionen in der Region zu beschleunigen und von der hochaktiven Innovations- und Unternehmerlandschaft in allen Technologiesektoren zu profitieren, indem wir neuen Zielgruppen den Zugang zur Anlageklasse VC ermöglichen. Sie bietet auch eine einmalige Gelegenheit zur weiteren Zusammenarbeit mit lokalen VCs, Business-Angels-Gruppen und Family Offices, um die Dynamik der deutschsprachigen Wirtschaft zu nutzen, wobei der Schwerpunkt auf DeepTech und Life Sciences liegt. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen VCs und Business Angels wollen wir im Jahr 2023 mehr als €1,5 Mio. in 8 Start-ups investieren und planen, dieses Volumen im Jahr 2024 zu verdoppeln", so Eric Bartha, Head of Investment Management bei SeedBlink.

Bislang hat die europäische Plattform über ihr Netzwerk von Einzelinvestoren und vermögenden Privatpersonen mehr als €200 Millionen für Tech-Start-ups auf dem gesamten Kontinent mobilisiert.

Über SeedBlink

SeedBlink ist eine auf Technologie spezialisierte Venture-Investment-Plattform, die es Unternehmern ermöglicht, neben etablierten institutionellen Anlegern erstklassige europäische Tech-Start-ups und Scale-ups zu finanzieren.

