Seetelhotel Ahlbecker Hof auf Usedom ist neustes Mitglied der PEARLS by Romantik-Kollektion

Das renommierte 5-Sterne-Hotel Ahlbecker Hof auf der Insel Usedom wird ab sofort über das Luxuslabel PEARLS by Romantik vermarktet. Das Wellnesshotel liegt direkt an der weitläufigen Ostseepromenade im Seebad Ahlbeck bei Heringsdorf und bietet 90 stilvolle Zimmer und luxuriöse Suiten mit Meerblick sowie Aussicht auf die berühmte Seebrücke Ahlbeck.

1890 eröffnet, glänzt der Ahlbecker Hof bis heute im Stil der klassischen Kaiserbäderarchitektur. Die Gäste erwartet hier Tradition und zurückhaltender Luxus, wobei insbesondere die 90 stilvollen Zimmer und Suiten ein kaiserliches Erlebnis bieten. Sorgfältig restauriert und mit viel Liebe zum Detail von Hoteldirektor Marco Fien geführt, ist der Ahlbecker Hof ein beeindruckendes Ensemble, das aus dem Haupthaus, zwei grosszügigen Villen und einer Suiten-Residenz besteht, die sich aufgrund ihrer Grösse ideal für Familien eignen. Gemeinsam mit den beiden Seeheilbäder Heringsdorf und Bansin bildet der Ahlbecker Hof die längste Promenade Europas.

Kulinarische Vielfalt – vom Gourmetlokal bis zum Thai-Restaurant

Das kulinarische Angebot im Ahlbecker Hof umfasst vier Restaurants und eine Bar. Im neuen Gourmetlokal «Blauer Salon» kreiert Chefkoch Maik Gehrke kreative Mehrgang-Menüs im Stil der klassisch-französischen Küche. Während die Gäste im Restaurant «Kaiserblick» eine regionale und saisonale Spitzenküche geniessen, werden in der «La Brasserie» fangfrischer Fisch und erlesene Fleischspezialitäten zubereitet. Das «Suan Thai» verwöhnt seine Gäste mit variantenreichen Vorspeisen und ausgefallenen Curries aus der offenen Wok-Küche. In der Bar «Kaisers Lounge» lässt man den Abend bei raffinierten Drinks in entspannter Atmosphäre ausklingen.

Wellnessauszeit im Ostseebad Ahlbeck

Im weitläufigen Spa-Bereich «Kinnaree Spa & Beauty» erleben Gäste auf über 1000 Quadratmetern die Wellness-Welt Asiens. Der Wellnessbereich ist inspiriert von der Geschichte der Kinnaree, der Vogelfrau, einem Fabelwesen aus dem asiatischen Raum, welche für Harmonie von Schönheit und Gesundheit steht. Traditionelle asiatische Heilkunde wird mit fernöstlichen SPA-Ritualen, dem westlichen Wellnessgedanken und den heilenden Kräften des Meeres vereint. Zur Ausstattung gehören neben einem Schwimmbad mit Gegenstromanlage, eine Amethystensauna, ein Laconium und Tepidarium, eine Blüten- und Kräutergrotte sowie ein Sultan- und Serailbad. Im Beauty-Spa wählen die Gäste aus zahlreichen Behandlungsmöglichkeiten oder geniessen im privaten Spa mit Double-Treatment-Raum eine private Wellnessauszeit zu zweit.

Fortsetzung einer langjährigen Partnerschaft

Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Romantik Hotels & Restaurants AG, freut sich, «dass wir auf diesem Wege eine langjährige Partnerschaft weiterführen und unseren Gästen ein exzellentes Angebot auf Usedom bieten können. Der Ahlbecker Hof ist eine echte Institution auf Usedom und ergänzt unser Portfolio im 5-Sterne-Segment. Die traumhafte Lage, das stilvolle Interieur und natürlich das kulinarische Angebot machen den Ahlbecker Hof zu einer grossartigen Destination, die perfekt zu PEARLS by Romantik passt.» Rolf Seelige-Steinhoff, Inhaber des Seetelhotels Ahlbecker Hof, der Romantik bereits seit vielen Jahren kennt, sagt: «Die Zusammenarbeit mit PEARLS by Romantik bietet uns nicht nur eine neue Plattform, um unser 5-Sterne-Hotel einem grösseren Publikum zu präsentieren, sondern auch die Chance, von den Erfahrungen und dem Know-how unserer neuen, alten Partner:innen zu profitieren. Wir sind überzeugt, dass die Verbindung von PEARLS by Romantik mit unserem Ahlbecker Hof perfekt harmoniert und wir gemeinsam noch mehr Gäste begeistern werden.»

