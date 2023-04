Panta Rhei PR AG

Elegantes Herrenhaus erweitert das Romantik-Netzwerk in den Niederlanden

Das Romantik Hotel Parc Broekhuizen in Leersum ist das neuste Mitglied von Romantik Hotels & Restaurants in den Niederlanden. Etwa 20 Kilometer von Utrecht entfernt, erwartet die Gäste ein beeindruckendes historisches Anwesen aus dem 15. Jahrhundert. Das nach aufwendigen Renovationsarbeiten im Jahr 2016 wiedereröffnete Herrenhaus glänzt insbesondere mit seiner erstklassigen Sterneküche.

Das Romantik Hotel Parc Broekhuizen liegt im Nationalpark Heuvelrug und ist von einer weitläufigen Parkanlage umgeben. Ein kraftvoller Ort der Ruhe mit einem Hauch von Luxus, Individualität und Eleganz. Die grosszügigen Zimmer und Suiten im Hauptgebäude sowie im Kutscherhaus sind elegant möbliert und begeistern mitunter durch ihren Ausblick ins Grüne. Zum Interieur des Hauses zählt auch eine ständig wechselnde Kunstausstellung.

Erstklassige Sterneküche in herrschaftlichem Ambiente

Das kulinarische Angebot im Romantik Hotel Parc Broekhuizen ist weit über die Region hinaus bekannt. Das elegante Gourmetrestaurant «Voltaire» im historischen Haupthaus ist nach einem Gemälde des gleichnamigen Malers benannt, das im Hotel zu bestaunen ist. Im Restaurant verwöhnt Sternekoch Arturo Dalhuisen die Gäste mit erlesenen Kompositionen. Seit vielen Jahren mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, pflegt Dalhuisen eine frische, leichte und elegante Küche. Verarbeitet werden vorwiegend Produkte aus dem hauseigenen Gemüse- und Kräutergarten sowie Lebensmittel von lokalen Lieferanten. Die offene Küche des modernen Restaurants eröffnet den Gästen spannende Einblicke in das Handwerk des Sternekochs. Ergänzt wird das kulinarische Portfolio im Romantik Hotel Parc Broekhuizen von kleinen, feinen Spezialitäten, die im Bistro «LOF» serviert werden. In stilvollem Ambiente treffen sich Gäste hier von Donnerstag bis Montag zum Lunch und Dinner.

Spezielle Anlässe ergänzen das gastronomische Angebot. Diesen Mai kocht Arturo Dalhuisen – gemeinsam mit über 30 Köchinnen und Köchen, die es zusammen auf über 50 Michelin-Sterne bringen – an fünf Events mitten im Park. Mit seiner prächtigen Parkanlage und dem historischen Gebäude ist das Romantik Hotel Parc Broekhuizen zudem auch als Kulisse für Hochzeiten und Feierlichkeiten aller Art bekannt.

Juwel der Privathotellerie verstärkt Romantik Familie

Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender von Romantik Hotels & Restaurants, freut sich über den Zuwachs: «Mit dem Romantik Hotel Parc Broekhuizen erweitern wir unser Portfolio in den Niederlanden um eine weitere fantastische Destination. Das Hotel ist ein echtes Juwel der Privathotellerie und wir freuen uns, mit Anita Bos eine sehr erfahrene Gastgeberin an Bord zu haben.» Anita Bos, die zuvor unter anderem das Amstelhotel in Amsterdam geführt hat, erwartet viel von der Zusammenarbeit: «Wir freuen uns sehr, zu den Romantik Hotels zu gehören. Es fühlt sich an, als würden wir einer starken Familie beitreten, einer ehrgeizigen Organisation, die sich auf persönlichen Service und hohe Qualität konzentriert.»

Die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in zehn Ländern Europas – vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu den Luxushotels von «Pearls by Romantik». Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs, sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen, Slowenien und Spanien willkommen. Über Partnerschaften mit les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien und der Gondwana Collection in Namibia, bietet Romantik Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feierte. www.romantikhotels.com

Informationen für die Medien: Medienstelle Romantik Hotels & Restaurants Schweiz c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch, T +41 44 365 20 20