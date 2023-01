Panta Rhei PR AG

Das Jahr fängt gut an: Air France und KLM bieten Flüge zu Bestpreisen

Bei Air France und KLM gibt’s die Geschenke zum neuen Jahr. Die beiden Fluggesellschaften bieten im Januar diverse Topdestinationen zu attraktiven Preisen an. Falls die USA, die Karibik oder Hongkong auf der Reise-Wunschliste stehen, dann kommt jetzt die beste Zeit zum Buchen: Vom 4. bis 24. Januar 2023 gibt es dank den «Le Rendez-vous»-Angeboten von Air France und den «Real Deal Days» von KLM viele Flüge besonders günstig.

Pulsierendes Stadtleben im Fokus: Vom 4. bis zum 24. Januar 2023 sind bei Air France verschiedene Destinationen wie New York, San Francisco, Los Angeles oder Hongkong, aber auch weitere traumhafte Reiseziele zu attraktiven Spezialpreisen erhältlich. Die Angebote gelten für Reisen bis zum 30. Juni 2023.

Buchbar unter www.airfrance.ch sowie in allen Reisebüros.

Was wirklich zählt: Real Deal Days bei KLM

Beim Reisen sammeln wir Erinnerungen, die für immer bleiben. Die Real Deal Days von KLM sind genau dazu da: Für Momente im Leben, die wirklich zählen – und zwar zu einem besonders günstigen Preis. Ob karibische Leichtigkeit in Aruba und Bonaire oder aufregendes City-Life in Miami, Los Angeles, San Francisco, New York, Las Vegas oder Orlando: Vom 4. bis zum 24. Januar 2023 lassen sich bei KLM erinnerungswürdige Destinationen zu attraktiven Preisen buchen. Die Angebote gelten für Reisen bis zum 30. Juni 2023.

Buchbar unter www.klm.ch sowie in allen Reisebüros.

