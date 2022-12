Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Nachhaltige DNA - Romantik Hotels mit gesundem Fundament seit 50 und mehr Jahren

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Nachhaltige DNA: Romantik Hotels

mit gesundem Fundament seit 50 und mehr Jahren

Es ist ein Zeichen für Nachhaltigkeit per se: Die europaweit tätige Hotelkooperation Romantik Hotels & Restaurants feierte heuer ihr 50-jähriges Jubiläum. Viele der über 200 Betriebe, die zu Romantik gehören, sind von einheimisch verankerten Unternehmerfamilien geführt, die zum Teil seit mehreren Generationen ihr Haus verantwortungsbewusst führen – ökonomisch, ökologisch und sozial. Die 28 Schweizer Häuser zeigen exemplarisch, wie sie sich für ihr Haus und den Lebensraum engagieren.

Seit fünf Jahrzehnten Pioniere am Werk

Es ist eine seit Jahrzehnten bewährte und eine nachhaltige Idee zugleich: die Erfolgsgeschichte «Romantik Hotels & Restaurants», die für Innovation und Tradition gleichermassen steht. Die Kooperation ist heuer seit 50 Jahren im europäischen Markt aktiv. 1972 gründeten fünf Pionier-Hoteliers diese fest verankerte Gemeinschaft. In der Schweiz ging die Marke 1978 an den Start. Ein Betrieb der ersten Stunde ist unter anderem das Romantik Hotel Sternen in Kriegstetten. Familie Bohren – unterdessen auch bereits in dritter Generation – prägt das Bild von Romantik in hiesigen Gefilden schon seit 1978 mit. Unterdessen sind es 28 Betriebe allein in der Schweiz, die sich gemeinsam für diese nachhaltige Idee einer Kooperation unter privat geführten Häusern von hoher Qualität und Stil engagieren. Romantik hat stets eine Vorreiterrolle übernommen, was den Vertrieb und Verkauf angeht. So hat die modern aufgestellte Kooperation diverse technologisch ausgefeilte Plattformen, eigene Kundenbindungsprogramme und Kommunikationskanäle entwickelt, welche die einzelnen Hoteliers und Unternehmer in die Lage versetzen, eine nachhaltige und erfolgreiche Vermarktung ihrer Häuser zu gewährleisten.

Fest verankert im deutschsprachigen Raum

Besonders stark ist die Marke im deutschsprachigen Raum, wo sie in den letzten Jahrzehnten viele Fans in allen Altersgruppen gewonnen hat. Tausende loyale Gäste, die grossen Wert auf Genuss legen, reisen jedes Jahr mit der Marke in unterdessen neun Romantik-Länder. «Romantik Hotels sind Orte für erlebnishungrige Individualreisende, die Wert auf einzigartige Historie, erstklassigen Service und hochstehende Kulinarik legen. Einer der Pluspunkte ist auch, dass sich die Häuser bei Romantik seit eh und je für die Region und den Lebensraum engagieren, in dem sie verankert sind. Dieses nachhaltige Wirtschaften mit Ressourcen aus unmittelbarer Nähe – sei es im Einkauf, im Denkmalschutz oder in der Angebotsgestaltung mit lokalen Kennern und Könnern zeichnet uns aus. Die natürliche Kraft dieser nachhaltigen Philosophie machen wir mit EXPLORE Romantik tagtäglich für unsere Gäste erlebbar», erklärt Thomas Edelkamp, Vorsitzender von Romantik Hotels & Restaurants.

Schweizer zeigen Initiative für Gesamtmarke

Weil die Schweiz nicht nur weltweit, sondern auch innerhalb von Romantik als Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit gilt, hat Romantik Schweiz nun eine Initiative gestartet, das gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Engagement der Häuser für den Gast anschaulich zu präsentieren. «Wir wählen bewusst den Ansatz des exemplarischen Storytellings. Wir wollen anhand von konkreten Beispielen aufzeigen, wie wir uns aus einer natürlichen Überzeugung für Nachhaltigkeitsthemen engagieren. Ein systematisches Nachhaltigkeitsreporting oder die Schaffung eines weiteren Labels streben wir damit definitiv nicht an», so Thomas Edelkamp, der für die Initiative verantwortlich zeichnet.

Wasser aus naher Quelle – Fachkräfte-Tausch vom Süden in den Norden

So nutzt das Romantik Hotel Hornberg in Saanenmöser seit Jahren eine nahe Quelle im Ort. Und nicht nur dies – nebst dem eigenen, auf Wunsch mit Kohlensäure durchsetztes Mineralwasser, stellt es stilvolle, in der Schweiz hergestellte Karaffen bereit, die auch als Souvenir erhältlich sind. Stark verankert mit lokalen Produzenten ist auch das Romantik Restaurant Schloss Weinstein in Marbach. Der Name ist schon Programm: Der naturnah hergestellte Wein stammt aus den eigenen Rebbergen. Ebenso kommt beim gelernten Koch und Hotelier Friedrich W. Diener konsequent auf den Teller, was die Region hergibt. Sei es lokales Geflügel, dessen Eier, der berühmte Ribelmais aus der Gegend oder dann das Fleisch von Bauern aus dem St. Galler Rheintal. Dabei wird konsequent das ganze Tier verarbeitet – nach dem Ansatz von «Nose-to-Tail». In Sachen Employer Branding geht das Romantik Hotel Castello Seeschloss in Ascona nicht erst seit heute innovative Wege. So setzt Mitbesitzer und Hotelier Daniel Heiserer, der auch lange Romantik Schweiz präsidierte, auf Job Rotation und Job Enrichment in einem. Und zwar nicht in seinem Haus, sondern zusammen mit anderen. Weil das Tessin, wie andere Regionen auch, saisonale Schwankungen kennt und Talente rar zu finden sind, leihen sich kluge Hoteliers vom Romantik Hotel Schweizerhof Flims in den Bündner Bergen und jene im Süden ihre Fachleute aus. Das bringt für die Mitarbeitenden mehr Vielfalt und Abwechslung beim Arbeiten und Leben neben der Arbeit. Und für den Betrieb selbst mehr Flexibilität beim Planen.

Sämtliche Beispiele von dreidimensional gelebter Nachhaltigkeit bei Romantik Schweiz sind auf der neuen Website zu finden. Nachdem mindestens 28 Vorbildgeschichten aus der Schweiz schon bald vollständig aufbereitet sein werden, will Romantik international, in allen anderen neun Ländern, Gleiches tun. 200-mal gelebte Nachhaltigkeit, das macht den Unterschied – bei Romantik.

Im Zeitraffer: 50 Jahre Romantik Hotels & Restaurants

Den Grundstein für die Hotel‐Kooperation der Romantik Hotels & Restaurants legte Jens Diekmann, Unternehmensberater im Bereich der Hotellerie, Ende 1971 gemeinsam mit Alfred Mäder. Bereits im ersten Jahr des Bestehens schlossen sich 15 Hotels den «Romantikern» an, unter ihnen so renommierte Häuser wie Katzenbergers Adler in Rastatt – geführt von Rudolf Katzenberger, der Vaterfigur vieler deutscher Köche. Unter den Pionieren der ersten Stunde sind namhafte Familienunternehmen zu finden, die der «romantischen Idee» bis heute verbunden sind: Herrmann’s Posthotel & Restaurant in Wirsberg, der Stern in Bad Hersfeld und das Hotel Greifen-Post in Feuchtwangen. 1975 startete Romantik in Österreich, 1979 kamen die Schweiz, Italien, die Niederlande und Skandinavien dazu. 1982 stiessen gar Hoteliers aus den USA zur Kooperation und 1986 dann Häuser aus Frankreich und Luxemburg.

50 Jahre Romantik – die Highlights zum Stöbern

Der Rezept-Blog – mit Geheimtipps von Topchefs aus 9 Ländern

Die Gastgeschichten – 50 Jahre Romantik mit Stammgästen

Die Playlist: die Lieblings-Songs der Schweizer Romantik Hoteliers

Die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in neun Ländern Europas – vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu den Luxushotels von «Pearls by Romantik». Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen und Slowenien willkommen. Über Partnerschaften mit Les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien, der Gondwana Collection in Namibia bietet Romantik Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feiert. www.romantikhotels.com

Informationen für die Medien: Medienstelle Romantik Hotels & Restaurants Schweiz c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch, T +41 44 365 20 20