Medienmitteilung: Air France-KLM beschleunigt ihren ökologischen Wandel

Gerne informieren wir Sie über einen wichtigen strategischen Schritt im Nachhaltigkeitsengagement der Air France-KLM-Gruppe:

Air France-KLM verpflichtet sich, mit der Initiative "Science-Based Targets" (SBTi) wissenschaftlich fundierte Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen festzulegen.

Das Wichtigste in Kürze:

Air France-KLM verpflichtet sich, zusätzliche Ziele für die CO2-Reduzierung bis 2035 festzulegen, ergänzend zu ihrem Ziel, bis 2050 eine Netto-Null-Emission zu erreichen

Die Gruppe wird diese Ziele dem SBTi in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zur Validierung vorlegen.

Der Ansatz der wissenschaftsbasierten Ziele ist darauf ausgerichtet, die globale Erwärmung im Einklang mit dem Pariser Abkommen auf deutlich unter 2°C zu reduzieren.

Weitere Details entnehmen Sie bitte in der heute pubilzierten Medienmitteilung der Air France-KLM-Gruppe sowie auf Airline-Ebene in der Medienmitteilung von Air France in Englisch anbei.

