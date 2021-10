Panta Rhei PR AG

Switzerland Travel Centre digitalisiert Touring Angebot Schweiz

Aufbau und Entwicklung einer digitalen Buchungsplattform für individualisierte Schweiz-Rundreisen

Mit der digitalen Buchungsplattform für Rundreisen in der Schweiz ermöglicht Switzerland Travel Centre sowohl Reiseveranstaltern als auch Direktkunden eine einfache und umfangreiche Onlinebuchbarkeit von Schweizer Ferienangeboten. Trotz Pandemie-bedingter Herausforderungen konnte die geplante Weiterentwicklung der zukunftsweisenden Plattform nun abgesichert werden. Der Aufbau wird von Innotour unterstützt, dem touristischen Förderinstrument des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Bei dem innovativen Entwicklungskonzept setzt Switzerland Travel Centre auf den Technologiepartner Nezasa.

Mit der Digitalisierung von Touring Angeboten in der Schweiz reagiert Switzerland Travel Centre auf einen globalen Reisetrend. Bei den Gästebedürfnissen aus Nah- und Fernmärkten hat sich in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage nach individuellen Rundreisen in der Schweiz bemerkbar gemacht. Dabei steht nachhaltiges Reisen ebenso im Vordergrund wie eine individuelle Reisegestaltung oder authentische Schweiz-Erlebnisse.

Destinationsübergreifende Angebotsverknüpfung stärkt touristische Wettbewerbsfähigkeit

Gemeinsam mit dem Zürcher Travel-Tech-Unternehmen Nezasa bündelt Switzerland Travel Centre schweizweit touristische Leistungsangebote auf ihrer Plattform. Unterschiedliche Transportmöglichkeiten wie Bahn oder (Miet-)Auto werden ebenso abgebildet wie Übernachtungsmöglichkeiten und diverse Aktivitäten und Attraktionen, welche destinationsübergreifend zu einer individuellen Rundreise zusammengefügt und online gebucht werden können. «Reisende erhalten mit unserer Lösung ein sehr flexibles Buchungstool, welches Reisebuchungen in der Schweiz, basierend auf Kundenpräferenzen, wesentlich vereinfacht», erklärt Sonam Martig, Product Owner und Verantwortlicher Buchungstechnologien bei Switzerland Travel Centre. Anhand von vorgeschlagenen Routenführungen kann eine Reise individuell zusammengestellt und die gewünschten Leistungen dynamisch online gebucht werden. «Bei Anpassungen von Reisedatum oder Unterkunft werden Preise neu berechnet und Verfügbarkeiten automatisch aktualisiert beziehungsweise alternative Unterkünfte vorgeschlagen», so Martig weiter.

Innotour-Projekt zur Förderung der Digitalisierung

Langfristig hat es sich Switzerland Travel Centre zum Ziel gesetzt, in ihrer Touring-Buchungsplattform ein schweizweit umfangreiches Leistungs- und Angebotsspektrum abzubilden, mit welchem Reiseveranstalter als auch Direktkunden Reiseplanungen nach individuellen Kunden- und Marktbedürfnissen anpassen und Reisebuchungen in Echtzeit online vornehmen können. Mit der zugesicherten Förderung durch Innotour können die nötigen Entwicklungssprünge konkretisiert und mit Projektpartnern umgesetzt werden. «Wichtige Bausteine der digitalen Plattform werden die Anbindung von nationalen und internationalen Bahntickets sowie von lokalen Erlebnissen sein. Dazu sollen diverse potenzielle Systempartner evaluiert und partnerschaftlich ins Projekt eingebunden werden», erläutert Oliver Tamas, Geschäftsleitungsmitglied von Switzerland Travel Centre und Projekt-Initiator. Die Touring-Buchungsplattform soll auch Schweizer Partnern zur Verfügung gestellt werden, um eine Vernetzung der Angebotsvielfalt und die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismuslandes Schweiz positiv zu beeinflussen. «Das Projekt ist in der Branche breit abgestützt. Neben dem SECO unterstützen auch die SBB, Swiss Travel System, Grand Train Tour of Switzerland, Grand Tour of Switzerland, die RhB und die MOB den Aufbau und die Weiterentwicklung der Buchungslösung», so Tamas weiter. Das Innotour-Projekt erstreckt sich über die kommenden 18 Monate.

Switzerland Travel Centre – eine geballte Ladung Schweiz

Switzerland Travel Centre ist für den Verkauf der Schweiz – und «nur» der Schweiz – im Einsatz. Mit über 80 Mitarbeitenden bietet Switzerland Travel Centre das grösste buchbare Angebot zum Ferienland Schweiz an und sorgt damit für einen einfachen Zugang zu über 2'000 Schweizer Hotels, zu erlebnisreichen Bahnprodukten und individuellen Rundreisen. Das Contact Center unterstützt die Reiseinteressenten bei der Planung und Buchung ihrer Schweiz-Ferien – in den Landessprachen Deutsch, Italienisch, Französisch (und Rätoromanisch) sowie auf Englisch. Switzerland Travel Centre wurde 1998 gegründet und ist zu gleichen Teilen eine Tochtergesellschaft von hotelleriesuisse, Schweiz Tourismus und den Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Das Unternehmen ist an den Standorten Zürich, London, Stuttgart und Hongkong, sowie mit Mitarbeitenden in den USA, den Golfstaaten und in Asien präsent. Der Hauptsitz ist in Zürich. CEO ist Michael Maeder.

Über Nezasa

Nezasa ist ein branchenführendes Technologieunternehmen, welches Reisemarken zu einer automatisierten Form der Reiseplanung und Personalisierung verhilft. Nezasa hat mit der TripBuilder Plattform die erste voll funktionsfähige Plattform entwickelt, die es erlaubt, die enorme Komplexität von Reisebuchungen zu bändigen und gleichzeitig ein hohes Mass an Personalisierung beizubehalten. Die Lösung von Nezasa deckt alle Aspekte des Reisezykluses ab, von der Buchung, über die Erlebnisse am Zielort, bis hin zum Abschluss der Reise. Nezasa hat Niederlassungen in der Schweiz und in Portugal sowie Vertretungen in Grossbritannien und Amerika.

Über das Förderprogramm Innotour

Innotour ist ein Förderinstrument des Bundes zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismuslandes Schweiz. Innotour wurde geschaffen, um die Innovationsrate anzuheben und die gemeinsame Leistungserstellung zu erleichtern. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau.

