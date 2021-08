Panta Rhei PR AG

Die Musik kehrt zurück in die kleinste Hauptstadt

Noch vor einem Jahr war es kaum vorstellbar – Ende August wird es wahr: Das GLKB Sound of Glarus findet statt. Mit ihm kehren Musik und Leben zurück in den Kantonshauptort. Das Zusammenspiel zwischen Behörden und Veranstaltern, Künstlerinnen und Künstlern und dem Publikum machen das Glarner Stadtopenair möglich.

Vom 26. bis 28. August 2021 spielen, singen und tanzen Menschen wieder in Glarus. Nach dem Ausfall vor einem Jahr begeistern die gleichen Musikerinnen und Musiker das Publikum, wie sie schon im Line-up 2020 vorgesehen waren. Anders ist die Location: Das Glarner Stadtopenair zügelt vom Rathaus- auf den Zaunplatz. Eine Woche später erheben dort die Glarnerinnen und Glarner nach einer zweieinhalbjährigen Pause erstmals wieder vereint ihre politische Stimme. «Mit dem Sound of Glarus steht nebst der Landsgemeinde ein weiterer Höhepunkt in der Agenda der Glarnerinnen und Glarner», freut sich der Glarner Kulturdirektor Markus Heer.

Tagesticket oder Festivalpässe im Voraus kaufen und mit «Bändeli» tauschen

Für eine reibungslose Durchführung des GLKB Sound of Glarus vom 26. bis 28. August 2021 halten sich die Veranstalter an ein striktes Schutzkonzept. Ob Publikum, Künstlerinnen und Künstler oder Staff: Stand heute können am Festival alle Personen teilnehmen, die geimpft, genesen oder negativ auf das Corona-Virus getestet sind. Die Information darüber muss im persönlichen Covid-Zertifikat hinterlegt sein. «Wer geimpft oder genesen ist und bereits ein Zertifikat und ein Ticket hat, kann dieses mit Ausweis und gegen Vorweisen des Zertifikats bereits ab Dienstagnachmittag auf dem Rathausplatz gegen ein ‘Bändeli’ tauschen», rät Martin Huber von der bergklang gmbh. Dadurch kämen Gäste an den Konzertabenden entspannter auf das Festivalgelände. Einlass erhalten nur Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat und Ticket. Reine Impf- oder Testbestätigungen sind nicht gültig. Bei Personen ohne vorgängig eingetauschtes Ticket, wird das Zertifikat am Eingang zusammen mit einem gültigen Ausweis und dem Ticket geprüft und in ein «Bändeli» umgetauscht.

Testtermin vereinbaren und lange Wartezeiten vermeiden

Für Musikbegeisterte, die einen Covid-Test brauchen, steht ab Mittwoch das Testzentrum der Apotheke Glarus auf dem Rathausplatz offen. Das Angebot umfasst kostenlose Antigen-Schnelltests mit 48 Stunden und kostenpflichtige PCR-Tests mit 72 Stunden Gültigkeit. Dazu Martin Huber von der bergklang gmbh: «Das Testangebot auf dem Rathausplatz verdanken wir dem grossartigen Engagement von Dr. med. Pietro L’Abate und der Apotheke Glarus. An der Kasse auf dem Rathausplatz kann zuerst das Ticket gekauft, dann der Test gemacht und danach das Ticket in ein ‘Bändeli’ umgetauscht werden. Wir empfehlen, einen Termin im Voraus zu reservieren, um lange Wartezeiten zu vermeiden.» Termine lassen sich bereits heute online reservieren. Das Covid-Zertifikat erhalten die getesteten Personen direkt vor Ort. Auf dem Gelände gelten dank des Drei-G-Konzepts mit Covid-Zertifikat weder eine Maskenpflicht noch besondere Abstandsregeln oder eine Sitzpflicht.

TICKETTAUSCH AUF DEM RATHAUSPLATZ

ab Dienstag, 24. August 2021

Öffnungszeiten

Dienstag: 12 bis 21 Uhr / Mittwoch: 10 bis 21 Uhr

Donnerstag, Freitag und Samstag: ab 10 Uhr

TESTZENTRUM AUF DEM RATHAUSPLATZ

ab Mittwoch, 25. August 2021

Angebot

kostenlose Antigen-Schnelltests, 48 Stunden Gültigkeit

kostenpflichtige PCR-Tests, 72 Stunden Gültigkeit

Öffnungszeiten

Mittwoch: 10 bis 21 Uhr

Donnerstag, Freitag, Samstag: 10 bis 23 Uhr

Terminreservation

online bei der Apotheke Glarus

Mitnehmen

Gültiges Ticket, Krankenkassenkarte, Amtlicher Ausweis

Detaillierte Infos zum Schutzkonzept, zum Testen und zum Einlass sind zu finden auf www.soundofglarus.ch

