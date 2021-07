Medienmitteilung: Upload@Home – der COVID-19-Check von KLM

Panta Rhei PR AG

Upload@Home – der COVID-19-Check von KLM

Upload@Home – der COVID-19-Check von KLM

KLM-Fluggäste, die zu bestimmten Destinationen reisen, können jetzt die erforderlichen COVID-19-Reisedokumente im Voraus überprüfen lassen. Der COVID-19-Check «Upload@Home» von KLM ist ein neuer Service, der es den Kund*innen ermöglicht, gut vorbereitet und reibungslos zu reisen.

KLM ist sich bewusst, dass das Reisen mit allen COVID-19-bezogenen Massnahmen im Moment eine Herausforderung sein kann, insbesondere weil sich die Regeln ändern und von Land zu Land unterschiedlich sein können. Durch die Vorabvalidierung der vom Zielland geforderten Dokumente über «Upload@Home» können die Fluggäste im Voraus sicher sein, dass ihre Unterlagen in Ordnung sind. Ausserdem kann die Vorabkontrolle der COVID-19-Dokumente den Check-in-Prozess am Flughafen beschleunigen.

Die Teilnahme an «Upload@Home» ist kostenlos und freiwillig. Mit diesem innovativen, digitalen Self-Service möchte KLM ihre Kund*innen bestmöglich bei den komplexen Einreisebestimmungen des Ziellandes bezüglich COVID-19-Reisedokumenten unterstützen.

So funktioniert «Upload@Home»

Der Online-Check der COVID-19-Dokumente von KLM ist jetzt für alle KLM-Flüge nach Amsterdam sowie für KLM-Flüge von oder über Amsterdam nach Curaçao, Dubai, Lima, St. Martin, Istanbul, Deutschland und Spanien verfügbar. Die Anzahl der Destinationen, für die «Upload@Home» zur Verfügung steht, wird voraussichtlich in naher Zukunft erhöht. Wer einen Flug zu einem dieser Ziele gebucht hat und für diesen Service in Frage kommt, erhält eine Einladung zur Teilnahme. Reisende stellen die erforderlichen Dokumente zusammen und laden sie bis zu fünf Stunden vor dem Abflug hoch. Das Ergebnis wird per E-Mail zugesandt, in der Regel innerhalb einer Stunde. Die KLM-Mitarbeitende, die den Check durchführen, sind zwischen 06.00 und 22.00 Uhr erreichbar.

Am Flughafen

Alle Fluggäste, die für ihre Reise COVID-19-bezogene Reisedokumente benötigen, können Reisende ihre Bordkarte am Check-in-Schalter am Flughafen abholen und ihr Gepäck aufgeben. Wenn sie ihre Dokumente zuvor online über «Upload@Home» geprüft haben, müssen sie nur noch Reisepass / ID und ein eventuelles Visum vorlegen. KLM empfiehlt jedoch, die erforderlichen COVID-19-Dokumente immer in Papierform zum Flughafen mitzubringen, da diese bei der Ankunft am Zielort vorgelegt werden müssen.

«Das Reisen ist derzeit kompliziert, da die Länder unterschiedliche Einreisebestimmungen festlegen, die sich auch schnell ändern können. Für KLM ist es wichtig, unsere Fluggäste so weit wie möglich zu entlasten. Aus diesem Grund hat KLM den COVID-19-Check «Upload@Home» entwickelt. Mit diesem innovativen Service können unsere Kund*innen beruhigt zum Flughafen gehen, weil sie sicher sein können, dass die erforderlichen COVID-19-Reisedokumente in Ordnung sind», so Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience bei KLM.

«Der COVID-19-Check «Upload@Home» von KLM ist ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung und menschliche Arbeit Hand in Hand gehen können, um die bestmögliche Customer Experience zu bieten. Dieser innovative Self-Service wurde schnell und intern entwickelt. In naher Zukunft prüfen wir, für welche neuen Destinationen wir «Upload@Home» anbieten können.», so Pieter Groeneveld, Senior Vice President Digital bei KLM.

Zum Erklärvideo von «Upload@Home»: https://youtu.be/XQKoNhUrvQo

