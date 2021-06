Panta Rhei PR AG

Sommer im Lauenental: Hotel Alpenland neu bei Private Selection Hotels & Tours

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Sommer im Lauenental: Hotel Alpenland neu bei Private Selection Hotels & Tours

Live-Konzerte, funkelnder Sternenhimmel und unter den Top-125-Hotels der Schweiz

Ein geglückter Start in die Sommersaison: Das Hotel Alpenland freut sich über die Aufnahme in den exklusiven Kreis der Private Selection Hotels & Tours. Zudem wurde das Haus im Mai beim Karl Wild Hotelrating unter die besten 125 Hotels der Schweiz gewählt. Und das Sommerprogramm verspricht ausgefallene Events: von Vollmond-Wanderungen mit Fondue über Sternen-Beobachtung bis hin zu Live-Konzerten. Dieser Sommer kann sich sehen – und hören – lassen.

Mit solchen Neuigkeiten startet man gerne in die Sommersaison: Das Team rund um Gastgeber Michael Ming verwandelte das Chalet-Hotel Alpenland beim Umbau in den vergangenen zwei Jahren in einen echten Genussort und erhält für das grosse Engagement und die hohe Qualität nun die Belohnung. Seit diesem Frühling ist das Hotel Teil des Verbunds Private Selection Hotels & Tours, zeitgleich schaffte es das Haus unter die Top-125-Hotels im Karl Wild Hotelrating. «Diese beiden Auszeichnungen freuen uns ausserordentlich. Ein solch einzigartiger Teamspirit, wie wir es hier in unserem Haus erleben, ist ebenso ein Auslöser für diese Belohnung», so Hoteldirektor Michael Ming.

Sternenhimmel, Yaks und Gebirgshärdöpfel

Die beiden Erfolge sind mehr als ein guter Grund zum Feiern. So stehen in den nächsten Wochen und Monaten wieder diverse Events auf dem Veranstaltungsmenü des Hotel Alpenlands, darunter Live-Konzerte, Lesungen, Sternenhimmel-Beobachtungen, exklusive Nachtessen mit Weinbegleitung oder Vollmondwanderungen mit Fondue vor atemberaubender Bergkulisse. Apropos Kulinarik: Die Küchencrew im Chalet-Hotel Alpenland verwendet, wann immer möglich, Zutaten aus der Region und von persönlich bekannten Lieferanten. Das Yakfleisch beispielsweise, das im Restaurant Alpenland für hausgemachte Ravioli verwendet wird, stammt aus dem Tal. Die Bio-Kartoffeln wachsen in Feutersoey, einem der abgelegenen Dörfer des Kantons Bern unweit von Gstaad auf gut 1400 Metern über Meer – echte Gebirgshärdöpfel also. Damit Tiere und Natur noch lange gesund bleiben, setzt sich das Hotel auch für Nachhaltigkeit ein: Vor Kurzem wurden fünf neue E-Ladestationen für Autos installiert.

Sommerevents 2021

Vollmond-Wanderung mit Fondue

24. Juli, 22. August, 21. September, 20. Oktober

Funkeln in Lauenen – Faszination Sternenhimmel

9. Juli, 9. September, 8. Oktober

Live in Concert

25. Juli, 8. August, 15. August, 22. August

Znacht mit Weinbegleitung

15. Juli, 18. September

Lesungen

30. September, 7. Oktober

Das Chalet-Hotel Alpenland Lauenen

Das charmante Chalet-Hotel Alpenland in Lauenen liegt unweit des weltberühmten Kurortes Gstaad. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturparadies Rohr begrüsst das Hotel Alpenland mit brandneuen 20 Hotelzimmern und zwei frisch renovierten Appartements Gäste aus Nah und Fern. Für kulinarische Höhenflüge sorgt das Restaurant Alpenland. Hier stehen Schweizer Traditionsgerichte, raffiniert interpretiert mit Produkten aus der Region, auf der Speisekarte. Die berühmte Sonnenterrasse mit Blick auf die umgebenden Dreitausender zieht im Winter wie im Sommer sonnenhungrige Gäste und Einheimische an. Durch die naturnahe Lage und unweit des bekannten und besungenen Lauenensees begrüsst das Hotel Alpenland ganzjährig sowohl Sportinteressierte wie auch Geniesser und Familien.