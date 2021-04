Panta Rhei PR AG

Besuchermagnet: Lindt Home of Chocolate begrüsst 100’000sten Museumsbesucher

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Besuchermagnet: Lindt Home of Chocolate begrüsst 100’000sten Museumsbesucher

Kilchberg, 26. April 2021 – Vergangenes Wochenende betrat der 100’000ste Besucher die einzigartige Ausstellung im grössten Schokoladenmuseum der Schweiz. Rund sechs Monate nach der offiziellen Eröffnung des Lindt Home of Chocolate – inklusive einer längeren pandemiebedingten Schliessung – entwickelt sich der imposante Bau am Schokoladenplatz 1 zu einem der meistbesuchten Museen der Schweiz. Die Jubiläums-Besucher, Familie Füchslin-Morgenegg aus Brugg AG, wurden höchstpersönlich von einem der berühmten Maîtres Chocolatiers überrascht und erhielten selbstverständlich eine persönliche Führung durch die einzigartige Schokoladenerlebniswelt.

Im vergangenen September eröffnete das Lindt Home of Chocolate mit seiner interaktiven Ausstellung rund um Schokolade, dem neun Meter hohen Schokoladenbrunnen als Highlight sowie dem ersten Lindt Café der Schweiz und grösstem Lindt Shop der Welt seine Tore. Nach einer pandemiebedingten Schliessung begeistert die einzigartige Schokoladenerlebniswelt seit dem 1. März wieder wissbegierige Schokoladenliebhaber. Am Wochenende des 24. April konnte das neue Schokoladen-Wahrzeichen Zürichs mit der Familie Füchslin-Morgenegg aus Brugg AG nun seinen 100'000sten Museumsbesucher willkommen heissen. Die Familie wurde feierlich von einem der berühmten Maîtres Chocolatiers begrüsst. Selbstverständlich erhielt die glückliche Familie eine geführte Tour durch die interaktive Ausstellung. Darüber hinaus gab es eine süsse Überraschung als besonderes Souvenir. «Das Lindt Home of Chocolate hat sich seit seiner Eröffnung im letzten September zum absoluten Besuchermagneten entwickelt. Dass wir nun nach einem bewegten ersten Halbjahr bereits die Schallmauer von 100'000 Museumsbesuchern durchbrechen können, freut uns besonders», so Ernst Tanner, Stiftungsratspräsident der Lindt Chocolate Competence Foundation.

Online reservieren empfohlen

«Dank unserem umfassenden Schutzkonzept garantieren wir einen sicheren Aufenthalt. Die Frequenzen sind erfreulich – und mit dem Online-Vorverkauf von Tickets können wir den Besucherfluss sorgfältig steuern», erklärt Kai Spehr, Geschäftsführer der Lindt Chocolate Competence Foundation. Seit letzter Woche können auch wieder Führungen im Museum und Kurse in der Chocolateria durchgeführt werden. Ein begehrter Zwischenstopp ist ebenso der 500m2 grosse Lindt Shop mit einem umfangreichen Sortiment und vielen individuellen Geschenkideen. Zudem gibt es im ersten Lindt Café der Schweiz nun Köstlichkeiten auf dem grosszügigen Vorplatz an der Frühlingssonne zu geniessen – frischer Schoggi-Duft inklusive.

Öffnungszeiten Lindt Home of Chocolate:

Montag – Sonntag: 10.00 – 18.00 Uhr

Adresse:

Lindt Home of Chocolate

Schokoladenplatz 1

8802 Kilchberg

Über die Lindt Chocolate Competence Foundation

Die 2013 gegründete Lindt Chocolate Competence Foundation hat zum Ziel, den Schokoladenstandort Schweiz langfristig zu sichern und die Schweizer Schokoladenkompetenz weiter zu verankern. Sie widmet sich unter anderem der Aufgabe der branchenspezifischen Aus- und Weiterbildung von Fachkräften und der Förderung des Nachwuchses. Als Hauptprojekt stellt die Stiftung ein Schokoladenmuseum als interaktive Informationsplattform zum Thema Schokolade für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung.