Medieninformation: KLM baut Netzwerk schrittweise auf

KLM Royal Dutch Airlines baut ihr europäisches und internationales Netzwerk schrittweise und sorgfältig wieder auf. Zunächst nimmt KLM mehr Destinationen wieder in den Flugplan auf, um Fluggästen eine möglichst grosse Auswahl an Zielen anzubieten. In einem weiteren Schritt erhöht KLM die Frequenzen und/oder die Kapazitäten durch den Einsatz grösserer Flugzeuge. Per Ende August erhöht KLM die Flugverbindungen in die Schweiz und nimmt mehr Flüge nach Zürich, Basel und Genf auf. Am 25. Oktober 2020 führt KLM zudem eine neue Flugverbindung in die westpolnische Stadt Posen ein.

KLM erhöht die Frequenzen für Schweizer Passagiere wie folgt:*

Ab dem 31. August 2020

- 3 tägliche Flüge zwischen Basel und Amsterdam - 4 tägliche Flüge zwischen Zürich und Amsterdam - 4 tägliche Flüge zwischen Genf und Amsterdam

Ab dem 28. September 2020

- 3 tägliche Flüge zwischen Basel und Amsterdam - 5 tägliche Flüge zwischen Zürich und Amsterdam, / ausser samstags: 4 bis 5 tägliche Flüge - 5 tägliche Flüge zwischen Genf und Amsterdam

* Änderungen vorbehalten

Posen: Fünfte Destination von KLM in Polen

Am 25. Oktober 2020 wird KLM eine tägliche Flugverbindung in die polnische Stadt Posen (Polnisch: Poznań) aufnehmen. Somit fliegt KLM neu auch in die fünftgrösste Stadt Polens. Posen ist neu im KLM-Netzwerk. Durch die Aufnahme dieser Destination stärkt KLM ihre Position auf dem polnischen Markt – wo sie bereits nach Warschau, Krakau, Danzig und Breslau fliegt – und absorbiert den Nachfragerückgang auf anderen Strecken in Europa.

Sicher und getrost verreisen: KLM ist bereit

KLM hat alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Fluggäste und das Personal bestmöglich zu schützen – sei es am Flughafen, in den Lounges oder an Bord. Die Airline spricht ihre Fluggäste und das Bedürfnis nach Reisen und Verbundenheit mit einem emotionalen Video an. Die Botschaft lautet: «Wir sind bereit, Sie zum Ziel zu bringen.»

Zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=xfBDNUBQBIM&feature=youtu.be

Bildmaterial steht unter dem folgenden Link zum Download zur Verfügung: https://news.klm.com/

Medienkontakt Air France-KLM: c/o Panta Rhei PR AG Reto Wilhelm / Nina Rafaniello Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch