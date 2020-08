Panta Rhei PR AG

Zürich: Eine Destination. Fünf Lebensgefühle.

Zürich: Eine Destination. Fünf Lebensgefühle.

«Züvenirs» sind die stylischen Erinnerungsstücke des Sommers 2020, die mit der Chance auf den Gewinn eines unvergesslichen Zürich-Erlebnisses verknüpft sind. Jüngst zieren sie die Grossflächenplakate von Zürich Tourismus. Und zwar genau dort, wo viel Ferienverkehr herrscht. In allen Landesteilen vermitteln die Kampagnensujets den sommerlichen Lifestyle von Zürich – vielleicht ein bisschen zu scharf, aber stets mit einem Augenzwinkern.

Ein Sommer-Kurztrip nach Zürich bedeutet Eintauchen in die erlebnisreiche Boutique-Metropole. Dabei vermitteln die «Züvenirs» die vielseitigen Zürcher Lebensgefühle: Wassersport und mediterrane Sommernächte auf Zübiza, Outdoor-Abenteuer im Naherholungsgebiet Zükjavik, multikulturelle Vielfalt für alle Sinne in Züstanbul, ein Hauch von Extravaganz und Savoir-vivre in Zü-Tropez und nicht zuletzt die schicke Mischung von altem und schroffem Stadtbild mit jugendlicher Unbekümmertheit, welche die Besucher ins hippe Züsterdam lockt.

Privatboot, Inselabenteuer und Bade-Kultur

Mit jedem bestellten «Züvenir» winkt die Chance auf den Gewinn einer echten Zürich-Erinnerung. Die 25 Gewinner (5 pro Lebensgefühl) plus Begleitung erwartet ein beispielloses Wochenende in Zürich Ende August oder Anfangs September. «Das genaue Programm wird bis zum Tag X Überraschungsmomente bereithalten. Aber so viel verraten wir gerne: Zü-Tropez erleben die Gäste am besten auf dem Zürichsee-Privatboot und auf einzigartigen Rooftop-Bars – Captain und Cüpli-Flatrate inklusive. Zükjavik bedeutet, den selbst gefangenen Fisch auf der Insel unter freiem Himmel auf dem Feuerring zu braten. Inmitten dieser Gegensätze steht Züsterdam, wo im Sinne der «Bewusstseinserweiterung» mit einem grossen Schluck selbst produziertem Gin das kultivierte Zürich hinuntergespült, hinterfragt und frech neuinterpretiert wird», sagt Martin Birrer, Projektleiter Sommer bei Zürich Tourismus. Wer sich bis zum 13. August 2020 eines der Must-haves über zuevenirs.com sichert, hat die Chance, an einem dieser fünf Zürich-Erlebniswochenenden teilzunehmen.

Die Erinnerung, die du erst noch machen wirst

Die etwas andere Sommerkampagne sorgte als Erstes mit einem «Züvenir»-Truck in allen Schweizer Landesteilen für Verwunderung. Marktschreier brachten die «Züvenirs» mit Designs von Zübiza, Zü-Tropez, Züstanbul, Zükjavik und Züsterdam unter die Leute – stets mit der Botschaft «The memory to this Züvenir is waiting for you». Es folgte eine schweizweite Digital- und Influencer-Kampagne. Aktuell sind grossflächige Plakate genau dort zu sehen, wo viel Ferienverkehr herrscht und die Platzverhältnisse knapp werden. In den Ausflugsgebieten der Schweiz vermitteln die Plakatsujets den Lifestyle von Zürich. Vielleicht ein bisschen zu scharf, aber stets mit einem Augenzwinkern.

Zürich Tourismus

Zürich Tourismus ist verantwortlich für das Destinationsmarketing und damit für die touristische Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Tourismusdestination. Zürich Tourismus beschäftigt über 70 Mitarbeitende und ist aktiv in den Märkten Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, Nordamerika, Italien, Österreich, Frankreich, Spanien sowie in den Wachstumsmärkten Brasilien, Russland, Indien, China, Golfstaaten und Südostasien. Die Destination Zürich bietet Freizeitgästen und Geschäftsreisenden Natur, Kultur, Kunst, Shopping und Gastronomie – alles in unmittelbarer Nähe.

