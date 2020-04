Gruner+Jahr, Gala

"GZSZ"-Star Ulrike Frank bis zur Rente dabei?

Gute Nachricht für die vielen Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Biest Ulrike Frank! "Ich bleibe meiner Rolle Katrin Flemming mit größtem Vergnügen treu", sagt die 51-jährige Schauspielerin im GALA-Interview (Heft 18/2020, ab morgen im Handel). "Ich bin gespannt, was sie noch alles erleben wird. Wieso nicht bis zur Rente? Wer weiß!" Ulrike Frank spielt seit fast 20 Jahren in der Daily Soap, deren 7000. Folge RTL am 29. April ausstrahlt. Ein Beruf jenseits der Schauspielerei sei für sie kaum denkbar. Ulrike Frank: "Ich könnte mir allenfalls etwas Handwerkliches vorstellen. Mein Mann und ich haben ziemlich lange unser Stadthaus modernisiert. Ich habe einiges selbst gemacht und gemerkt, dass mir handwerkliches Arbeiten richtig Spaß macht.

