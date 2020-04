Panta Rhei PR AG

Die EHL Group unterstützt die Hospitality-Branche mit einer neuen Covid-19-Ressourcenseite

Die EHL Group unterstützt die Hospitality-Branche mit der Lancierung einer Covid-19-Ressourcenseite, einem kostenlosen Online-Kurs sowie Pro-bono-Beratung

Die EHL Group versammelt das Fachwissen all ihrer Einheiten, um die Hospitality-Branche durch die Vermittlung von Know-how zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurde ein Onlineportal eingerichtet, das die Forschungsarbeit und Analysen der Fakultät, den Zugang zu kostenloser Beratung durch die Experten von EHL Advisory Services sowie den Zugriff auf einen gratis Onlinekurs mit dem Titel «Essentials of Managing Underperforming Properties» («Grundlagen zum Management leistungsschwacher Immobilien») an einem Ort vereint.

Als Reaktion auf die zahlreichen gegenwärtigen Herausforderungen und im Hinblick auf die Zeit, die es zu überstehen gilt, bis sich Hotels, Restaurants und der globale Tourismus von den verheerenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie erholen, haben sich die verschiedenen Einheiten der EHL Group zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie eine Plattform geschaffen, wo Berufsleute aus dem Hospitality-Sektor auf den vorhandenen Wissenspool zugreifen können, um die Auswirkungen von weltweiten Ausgangssperren und strikten Einschränkungsmassnahmen einzudämmen.

Die EHL Group verfolgt das Ziel, die Branche in diesen schwierigen Zeiten mit Perspektiven, umsetzbarer Business Intelligence sowie dringend benötigter Hoffnung zu unterstützen. Zugang zum eigens für diesen Zweck eingerichteten Onlineportal gewährt der folgende Link.

Thought Leadership

Die Mitglieder der Fakultät erstellen aktiv Inhalte zu Thought-Leadership-Themen: So gehen sie beispielsweise der Frage nach, wie die Covid-19-Krise überstanden werden kann, analysieren die durch die Pandemie verursachten Störungen und Innovationen oder die Auswirkungen auf die Bewertung von Immobilien.

Kostenloser Onlinekurs

Als Teil ihrer Unterstützungsmassnahmen hat die EHL Ecole hôtelière de Lausanne einen kostenlosen Zugang zu einem Onlinekurs eingerichtet. Dieser ist aus dem bestehenden MBA-Programm im Bereich Hospitality hervorgegangen und eine verdichtete Version des Kurses «Essentials of Managing Underperforming Properties («Grundlagen zum Management leistungsschwacher Immobilien») im Modul «Performing through Business Cycles» («Leistung in Konjunkturzyklen»). Der verdichtete Kurs steht Branchenfachleuten, die darum bemüht sind, gegenwärtige und künftige Verluste abzuschwächen, gratis zur Verfügung.

Fragen an die Experten

Über dasselbe Ressourcenportal bietet auch EHL Advisory Services, das Beratungsunternehmen der EHL Group, in einer Rubrik mit dem Namen «You ask, we answer» («Sie fragen, wir antworten») kostenlose Beratung an. Viele Fachleute aus dem Hospitality-Bereich weltweit bemühen sich darum, ihren Mitarbeitenden den Lebensunterhalt zu sichern sowie ihr Unternehmen bis zum Ende der Pandemie über Wasser zu halten. Die Expertinnen und Experten der EHL können unter anderem Hinweise dazu geben, wo Betroffene Hilfe erhalten, wie man sowohl während als auch nach der Krise Kosteneinsparungen erzielt oder wie man nach der Pandemie wieder Personal einstellt und den Betrieb wieder aufnimmt.

«Nun, da die dringendsten Anliegen wie die Sicherheit unserer Studierenden und Mitarbeitenden sowie die Umsetzung des Fernunterrichts geregelt werden konnten, prüfen wir Wege, wie wir die Branche am besten unterstützen können. Als Wissensinstitution besteht unsere stärkste Waffe in diesem Kampf im Austausch von Wissen, und wir betrachten es deshalb als unsere Aufgabe, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln aktiv zu werden», sagt Michel Rochat, CEO der EHL Group.

Über die EHL Group

Die EHL Group mit Sitz in Lausanne, Schweiz, umfasst ein Portfolio aus verschiedenen Unternehmenseinheiten, die auf Ausbildungen und Innovationen im internationalen Hospitality-Management spezialisiert sind:

Die EHL Ecole hôtelière de Lausanne ist seit ihrer Gründung im Jahr 1893 das Sinnbild für schweizerische Gastfreundschaft. In ihrer bis heute wegweisenden Ausbildung für die Hotellerie und den Hospitality-Sektor leistet sie Pionierarbeit. Das Ergebnis ist eine einzigartige, globale Gemeinschaft mit 25’000 Hospitality-Führungskräften und Studierenden aus 120 Ländern. Die EHL ist die weltweit erste Hospitality-Management-Schule, die auf ihren Campussen in Lausanne, Singapur und Chur-Passugg Bachelor- und Masterprogramme sowie Online-Lernlösungen anbietet. Die EHL rangiert in den QS- und CEO-Weltranglisten auf Platz 1. Ihr Restaurant «Berceau des Sens» ist das weltweit einzige Ausbildungsrestaurant mit einem Michelin-Stern.

Die EHL Swiss School of Tourism and Hospitality (Chur-Passugg) zählt seit 50 Jahren zu den führenden Hotel- und Hospitality-Management-Fachschulen. In einem kürzlich renovierten, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Kurhotel in Passugg, Graubünden, bietet sie Schweizer sowie internationalen Studierenden aus 20 Ländern eidgenössisch anerkannte Diplome auf Berufs- sowie Hochschulniveau an.

EHL Advisory Services ist das grösste Schweizer Hospitality-Beratungsunternehmen mit Expertise in der Entwicklung von Bildungsmodellen, in der Qualitätssicherung für Lernzentren sowie in der strategischen und operativen Beratung von Unternehmen, insbesondere in der Umsetzung einer Benchmark-Servicekultur für Unternehmen innerhalb und ausserhalb der Hospitality-Branche. EHL Advisory Services verfügt über Niederlassungen in Lausanne, Peking, Shanghai sowie Neu-Delhi und hat in den letzten 40 Jahren Mandate in mehr als 60 Ländern übernommen.

