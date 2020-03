Panta Rhei PR AG

Hotel Belvoir Rüschlikon: das alternative "Homeoffice 2.0"

Denkräume für Gäste, die eine Auszeit vom heimischen Homeoffice suchen

Das Hotel Belvoir in Rüschlikon bietet ab sofort Zimmer als Homeoffice für all jene an, die zwischendurch eine Alternative zu den eigenen vier Wänden suchen oder bislang nicht die Möglichkeit hatten, Homeoffice zu machen. Hotelier Daniel Kost und sein Team garantieren sozusagen ein «Homeoffice 2.0» mit kompletter Office-Infrastruktur hoch über dem Zürichsee. Es gilt: strikt ein Gast pro Arbeitszimmer, mit Gratis-Kaffee, Mineralwasser und kostenlosem Parkplatz. Das Angebot des Hotel Belvoir unterliegt selbstverständlich allen Vorschriften des Bundes für die Sicherheit der Gäste wie auch der Mitarbeitenden.

Unterdessen ist für die meisten Homeoffice angesagt. Diese neue Arbeitsform zu leben, ist für viele gar nicht so einfach. Die «Homeoffice 2.0»-Initiative des Hotel Belvoir Rüschlikon eröffnet neue Möglichkeiten und Inspiration fürs Arbeiten ausserhalb des Büros. Für alle, die zwischen Homeschooling und Familie einen Arbeitsort suchen, an dem sie ein wichtiges Projekt umsetzen, komplexe Dokumente aufbereiten oder Conference Calls in Ruhe durchführen können. Das «Homeoffice auf Zeit» bietet Office-Struktur, Gratis-Kaffee, Wasser und auch einen Parkplatz für die sichere Anfahrt im eigenen Auto. Und sogar der freie Blick über den See von Zürich und bis zu den Glarner Alpen ist inklusive.

Das Homeoffice-Angebot auf Zeit ist buchbar für einen ganzen Tag von 08.00 bis 18.00 Uhr für CHF 120 pro Tag und Person. Es ist auch im Abo für mehrere Tage erhältlich. «Wir haben nach kreativen Wegen und Mitteln gesucht, unsere Zimmer statt über die Nacht auch tagsüber für Interessierte zugänglich zu machen. Wo sonst Seminare stattfinden und die diskrete Atmosphäre unseres Hauses stets geschätzt wird, setzen wir nun auf Freiräume für Denken und Handeln in ausserordentlichen Zeiten», erklärt Hoteldirektor Daniel Kost den innovativen Ansatz.

Regeln einhalten, Abstand wahren

Selbstverständlich werden mit diesem Angebot sämtliche Vorschriften des Bundes befolgt und ist mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Die Gesundheit der Gäste hat höchste Priorität: Das Hotel sichert genügend Abstand zu anderen Gästen und temporären Out of-Home-Workern zu. Wen der Hunger packt, dem bietet das Hotel Belvoir eine Auswahl von köstlichen Speisen des Küchenchefs an, welche direkt ins Zimmer serviert werden. Das Belvoir Restaurant & Grill hingegen bleibt gemäss Anordnung des Bundes bis 19. April geschlossen. Dies gilt auch für die Hotelbar, das Belvoir Wellness, Gym & Beauty sowie die Bowlinganlage.

Homeoffice im Hotel Belvoir

Preis

1 Tag Homeoffice-Zimmer CHF 120.00

2 Tage Homeoffice-Zimmer CHF 190.00

3 Tage Homeoffice-Zimmer CHF 240.00

4 Tage Homeoffice-Zimmer CHF 300.00

5 Tage Homeoffice-Zimmer CHF 360.00

Inklusive im Preis: grosszügiges Hotelzimmer mit Seesicht von 8 – 18 Uhr, Tiefgarage, Highspeed WLAN, Kaffee, Tee & Mineral.

Bewusst limitiert: Die Plätze für die Tageszimmer sind limitiert, da das Hotel maximale Sicherheit garantiert. Die Homeoffice-Zimmer sind jeweils maximal für eine Person zugelassen. Reservierung unter Tel. +41 (0)44 723 83 83 oder info@hotel-belvoir.ch.