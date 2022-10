Bain & Company

Unternehmen müssen sich branchenübergreifend neu ausrichten: Bain baut Turnaround-Expertise weiter aus

München (ots)

Anhaltende Krisen machen der deutschen Wirtschaft schwer zu schaffen

Viele Unternehmen kommen an einem umfassenden Umbau nicht vorbei

Bain unterstützt sämtliche Transformations- und Restrukturierungsprozesse

Bankenfachmann Jan Groß ergänzt Team als zusätzlicher External Advisor

Dysfunktionale Lieferketten, drohende Energieknappheit, hohe Inflation und steigende Zinsen setzen Unternehmen in allen Branchen massiv unter Druck. Gleichzeitig gilt es, die Digitalisierung weiter voranzutreiben und vorgegebene Emissionsziele zu erreichen. Um die Firmen bei der erforderlichen Neuausrichtung ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen und sie in existenzbedrohenden Krisen zu stabilisieren, erweitert die internationale Unternehmensberatung Bain & Company einmal mehr ihre fachliche und personelle Expertise in den Bereichen Turnaround und Transformation.

"Angesichts der aktuellen Marktturbulenzen, aber auch wegen veränderter regulativer Rahmenbedingungen stehen immer mehr Unternehmen vor einer umfassenden Transformation", erklärt Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Unsere Kundinnen und Kunden profitieren dabei von einem hoch spezialisierten Beratungsteam, in dem sich langjährige Projekterfahrung und umfassendes operatives Know-how vereinen."

Bain verfolgt einen pragmatischen Transformationsansatz, mit dem sich nach einer kurzen Diagnosephase Turnaround-Pläne auch unter erschwerten Bedingungen schnell realisieren lassen. Gemeinsam mit der Unternehmensführung treffen die Bain-Fachleute Maßnahmen zur Liquiditätssicherung sowie zur strukturellen Kostensenkung, managen die Kommunikation mit allen Interessengruppen und sorgen für eine schnelle Umsetzung. Für Schlüsselfunktionen wird bei Bedarf zudem ein Interimsmanagement gestellt.

Zusätzlichen Restrukturierungsprofi an Bord geholt

Bei allen Turnaround- und Transformationsprozessen steht Bain ein dichtes Netzwerk an Expertinnen und Experten zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Anwaltskanzleien, Warenkreditversicherer, Insolvenzberatungen, Banken und Private-Equity-Häuser.

Nun wurde mit Jan Groß ein weiterer versierter External Advisor gewonnen. Er hat mehr als 30 Jahre bei der Deutschen Bank, der HSH Nordbank und der UniCredit Bank in verschiedenen Führungsfunktionen gearbeitet und in dieser Zeit tiefgreifende Restrukturierungskompetenz erworben. Sein Fokus liegt auf dem Risikomanagement im Bankbereich und dabei insbesondere auf Kreditrisiken, NPL-Management, Loan-Portfolio-Management, Prozessoptimierung und Organisation. Groß ist regelmäßig Referent und Diskussionsteilnehmer auf hochkarätigen Konferenzen und Panels.

"Jan Groß verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei groß angelegten Transformations- und Restrukturierungsprozessen", betont Sinn. "Seine strategischen und unternehmerischen Kompetenzen werden eine Bereicherung für unsere Beratungsteams sein."

Bessere Performance durch Eigentümermentalität

Turnaround-Expertise dürfte in Zukunft noch mehr gefragt sein. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden schwieriger und die Aussichten deutscher Unternehmen trüben sich laut aktueller Konjunkturprognosen weiter ein. Besonders betroffen sind dabei der Handelssektor im Non-Food-Bereich, energieintensive Branchen sowie Automobilzulieferer und die Bauwirtschaft. "Doch der Transformationsdruck ist für die gesamte Wirtschaft in Deutschland groß", sagt Bain-Partner Klaus Kremers, der die Transformationsberatung in der DACH-Region leitet. "Und noch handeln viele Unternehmen bislang nicht konsequent genug."

Angesichts knapper Liquidität stehen Kostensenkungsmaßnahmen und Working-Capital-Optimierung vielerorts ganz oben auf der Agenda des Topmanagements. Das Turnaround-Team von Bain unterstützt bei der Stabilisierung von Erträgen und Liquidität sowie bei der Kostenreduzierung, damit die Kundenunternehmen auch in Krisenzeiten die nötigen Investitionen stemmen können. Geholfen wird zudem beim Aufbau agiler und digitaler Kompetenzen, die Voraussetzung dafür sind, sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. "Unser Turnaround-Management ist so ausgerichtet, dass sich alle Beschäftigten mit den Zielen des eigenen Unternehmens identifizieren", konstatiert Kremers. "Diese Eigentümermentalität führt nachweislich zu einer besseren Unternehmensperformance und langfristig profitablem Wachstum."

Bain & Company

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Führungskräfte in Entscheidungspositionen weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 64 Büros in 39 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kundenunternehmen und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.

Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain.at, www.bain-company.ch

Folgen Sie uns auf: LinkedIn, Facebook, Instagram