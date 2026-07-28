Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Fokus-Ausstellung: «Florence Henri (1893–1982)» (29.8.2026–10.1.2027)

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Liebe Medienschaffende

Sie war Musikerin in Paris und London, malte in Paris, München, Rom und Spanien, besuchte am Bauhaus unter anderem Kurse von Paul Klee und gehört mit ihren Fotografien zu den wichtigsten Vertreter:innen des «Neuen Sehens». Florence Henri (1893–1982) bewegte sich in den Zentren der europäischen Avantgarde und prägte diese insbesondere im Bereich Fotografie massgeblich mit. Vom 29. August 2026 bis 10. Januar 2027 zeigt das Zentrum Paul Klee im Rahmen der Dauerausstellung Kosmos Klee die erste Einzelausstellung der Künstlerin in der Schweiz seit über 40 Jahren.

Gerne organisieren wir auf Anfrage individuelle Rundgänge durch die Ausstellung. Vom 26.–28. August 2026 sind die Kuratoren Roberto Lacarbonara und Giovanni Battista Martini für Führungen auf Englisch, Italienisch oder Französisch verfügbar. An anderen Terminen sind Rundgänge mit Fabienne Eggelhöfer, Chefkuratorin des Zentrum Paul Klee, möglich. Bitte melden Sie sich bei Interesse via press@zpk.org.

Das Mediendossier sowie die Pressebilder zur Ausstellung finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Martina Witschi

Kommunikation & Medienarbeit

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland, 3006 Bern press@zpk.org | +41 31 328 09 93 zpk.org

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Zentrum Paul Klee gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.