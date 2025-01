Besucher:innenzahlen 2024 Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Zentrum Paul Klee

2024 wieder über 262'000 Besucher:innen im Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee

2024 verzeichneten das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee mit ihren Ausstellungen und Programmen insgesamt 262‘669 Besucher:innen. Damit konnte das Niveau des Vorjahres gehalten werden.

«Wir freuen uns sehr, dass wir 2024 wieder so hohe Besucher:innenzahlen wie im Vorjahr erreichen konnten. Wieder ist es dem Kunstmuseum Bern und dem Zentrum Paul Klee gelungen, mit einem vielfältigen und hochkarätigem Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm ein breites Publikum im Kanton Bern und weit darüber hinaus zu begeistern und in vielseitigen Vermittlungsangeboten Kunst und Kultur erlebbar zu machen», zieht Nina Zimmer, Direktorin Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee, Bilanz.

«Die stabilen Besucher:innenzahlen sowie die durchwegs positive Resonanz auf das Siegerprojekt unseres Architekturwettbewerbs im Kunstmuseum Bern bestärken uns in unserer Arbeit und sind ein eindeutiges Zeichen für den hohen Stellenwert von Kunst und Kultur in Bern», ergänzt Thomas Soraperra, kaufmännischer Direktor Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee.

Im Kunstmuseum Bern blieb die posthume Ausstellung MARKUS RAETZ. oui non si no yes no bis zu ihrem Ende ein durchschlagender Erfolg. Die Retrospektive Chaïm Soutine. Gegen den Strom, die als Kooperation zwischen dem Kunstmuseum Bern, der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, und dem Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, entstand, versammelte eine beträchtliche Zahl der expressiven und farbgewaltigen Gemälde des Künstlers und wurde zur meistbesuchten Ausstellung des Jahres.

Mit knapp 114’000 Besuchenden verzeichnete das Kunstmuseum Bern gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg der Besucher:innen um über 11 Prozent. Die Ausstellungen und Veranstaltungen im Zentrum PauI Klee wurden von über 148'000 Personen besucht. Die Ausstellung der Werke von Hannah Höch, die anschliessend sehr erfolgreich im Belvedere Museum in Wien präsentiert wurde, zog in Bern weniger Besucher:innen an als erwartet. Dafür waren die Retrospektive All Systems Fail der zeitgenössischen US-amerikanischen Künstlerin Sarah Morris und die Überblicksausstellung Brasil! Brasil! Aufbruch in die Moderne in der zweiten Jahreshälfte beim Publikum erfolgreich. Die gross angelegte Überblicksausstellung zur brasilianischen modernen Kunst wird nun im Anschluss vom 28. Januar bis 21. April 2025 in der Royal Academy of Arts in London gezeigt.

Im Kunstmuseum Bern sind aktuell noch die Ausstellung der New Yorker Künstlerin Amy Sillman und die von ihr kuratierte Accrochage mit Werken aus der Museumssammlung (bis 2.2.2025) sowie die Ausstellung Kahnweiler & Rupf. Eine Freundschaft zwischen Paris und Bern (bis 23.3.2025) zu sehen.

Das Zentrum Paul Klee läutet sein 20-jähriges Jubiläum mit der baldigen Eröffnung der umfangreichen Ausstellung Le Corbusier. Die Ordnung der Dinge (8.2.-22.6.25) ein.

