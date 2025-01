Ausstellung: Marisa Merz. In den Raum hören (31.1.–1.6.2025)

Zentrum Paul Klee

Marisa Merz (1926–2019) war eine der führenden Figuren der italienischen Kunstszene der Nachkriegszeit und wurde 2013 anlässlich der 55. Biennale von Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Heute wird sie als einzige Frau zu den Hauptvertreter:innen der Arte Povera gezählt. In ihren subtilen und kraftvollen Werken finden sich zahlreiche Bezüge zur europäischen Kunstgeschichte sowie eine Vielzahl von alltäglichen Materialien und Techniken. Vom 31. Januar bis 1. Juni 2025 präsentiert das Kunstmuseum Bern die grösste Retrospektive der Künstlerin in der Schweiz seit 30 Jahren.

