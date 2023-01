Advanced Instruments, LLC

Advanced Instruments führt Solentim Cell Metric® X ein, mit automatischem Nachweis der Klonalität am Tag 0

Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Cell Metric X kombiniert die gleiche hochauflösende Bildgebung mit hohem Kontrast wie sein Vorgänger, jedoch mit der unvoreingenommenen Unterstützung künstlicher Intelligenz, um klonal gewonnene Zellen am Tag 0 zu identifizieren.

Advanced Instruments, ein globaler Anbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten, gibt die Markteinführung von Cell Metric ® X bekannt, einem kontrastreichen Bildgeber, der eine automatische Identifizierung von klonal gewonnenen Zellen am selben Tag bietet. Eine bahnbrechende Neuentwicklung von Solentims branchenführender Cell Metric, Cell Metric X, bietet automatisierte Bildanalyse zur Optimierung von Zelllinien-Entwicklungsabläufen.

Der auf künstlicher Intelligenz basierende automatische Nachweis der Klonalität (AEC) ermöglicht es Wissenschaftlern, klonal gewonnene Zellen am Tag 0 schnell zu identifizieren. Dies reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Bildanalyse, die erforderlich ist, um eine erfolgreiche Zellenbildung zu bestätigen. Das Ergebnis: schnelle Zusicherung der Klonalität, mit bildbasiertem Nachweis, der für die Zulassung durch die FDA (Food and Drug Administration) als neues Prüfpräparat IND (Investigational New Drug) bereits Wochen zuvor vorgelegt wurden.

„Cell Metric X ist ein bemerkenswerter Schritt nach vorne von Cell Metric – ein zuverlässiger Standard in der klonalen Sicherheit seit mehr als zehn Jahren", sagte Byron Selman, CEO von Advanced Instruments. „Unsere Kunden sind schon zu lange durch eine arbeitsintensive Bildanalyse eingeschränkt. Mit einem automatisierten Nachweis der Klonalität können sie einen Nachweis über einzelne Zellen in einem Bruchteil der Analysezeit erhalten, die zuvor – bei Tag Null – benötigt wurde, um ihnen zu ermöglichen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren und den Weg zur Zulassung zu beschleunigen."

Während Cell Metric X auf seinem Vorgänger aufbaut, behält es viele Kernfunktionen bei, darunter:

Hohe Qualität, hoher Kontrast, Hellfeld-Bildgebung

Ablagemagazin mit 10 Einschüben mit hohem Durchsatz

Roboterzugriff über ein flexibles API- und Barcode-Lesegerät

Edge-of-well-Bildgebung für optimale Erkennung einer einzelnen Zelle

Automatisierte Klonalitätsberichte für eine nahtlose IND-Einreichung

Kompatibilität mit dem VIPS® PRO für die doppelte Sicherung der Monoklonalität

Zu den neuen Funktionen von Cell Metric X gehören:

Automatisierter Nachweis der Klonalität spart dem Benutzer Zeit, indem er die Zellstandorte vorher identifiziert.

STUDIUS™-Integration ermöglicht ein optimiertes Workflow- und Qualitätsdatenmanagement im gesamten Solentim-Ökosystem

Walk-away-Automatisierung für eine reduzierte Zeit am Gerät für einen hohen Durchsatz

Einfache Integration mit Robotik von Drittanbietern

Automatischer Klonalitätsbericht für sichere Einreichungen

Präziser Confluence Precision Scan innerhalb von 5 %

Automatisierte Einrichtung für Benutzerfreundlichkeit und reduzierte Lernkurve

Für die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Arbeitsabläufen ist Cell Metric X entweder als Einzelplattensystem oder mit einer automatisierten, temperaturgesteuerten 10-Platten-Kassette (Cell Metric X HT) erhältlich. Es ist auch vollständig kompatibel mit der Roboterintegration von Drittanbietern (Cell Metric X R).

Cell Metric X ist Teil des Solentim-Ökosystems für die Entwicklung von Zellleitungen, das VIPS® PRO, ICON™ und STUDIUS ™ umfasst. Die nahtlose Integration zwischen allen Produkten ermöglicht ein sofortiges Triagieren von Klonen ohne Tabellenkalkulationsvergleich. STUDIUS bietet auch eine sichere Klonverfolgung und erstellt automatisch Klonalitätsberichte für die behördliche Einreichung.

Um mehr über Cell Metric X zu erfahren, besuchen Sie bitte aicompanies.com/cell-metric-x

Informationen zu Advanced Instruments

Advanced Instruments ist ein globaler Anbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten für die Bio-Verarbeitungs- und klinische Industrie. Seit mehr als 65 Jahren haben die Innovationen des Unternehmens Organisationen dabei geholfen, die Qualität der Ergebnisse zu verbessern, zuverlässige Ergebnisse zu erzielen und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. Seine neueste Ergänzung, das Artel-Portfolio, umfasst führende analytische Instrumente, Software und Services, die wichtige Verfahren und Instrumentierungen für die Handhabung von Flüssigkeiten validieren, automatisieren und kalibrieren. Im Bio-Pharma-Bereich ermöglicht das Solentim-Portfolio von erstklassigen Bildgebungs- und Einzelzellen-Abscheidungstechnologien die klonale Isolierung, das Outgrowth und die Charakterisierung der wertvollsten Zellen für die Upstream-Entwicklung des monoklonalen Antikörpers und die Zell- und Gen-Therapie. Seine OsmoTECH®-Produktlinie von Mikro-Osmometern wurde speziell entwickelt, um Arbeitsabläufe in jeder Phase der Bioverarbeitung zu unterstützen. In ähnlicher Weise verlassen sich klinische Labore weltweit auf die innovativen Lösungen von Advanced Instruments, um präzise und zeitnahe Patientenergebnisse in ihrer klinischen Chemie, Mikrobiologie und Hämatologie zu liefern. Weitere Information finden Sie unter www.aicompanies.com

