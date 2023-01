Landis+Gyr

Landis+Gyr hält Capital Markets Day ab und veröffentlicht mittelfristige Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025

Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) hält heute den Capital Markets Day bei Google in Zürich sowie virtuell ab. Die Geschäftsleitung gibt dabei ein Update zu den Finanzzielen, zur Industrie, zur Strategie und zu den technologischen Entwicklungen. Zu den wichtigsten Punkten zählen:

Einführung von mittelfristigen Finanzzielen für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, einem bereinigten EBITDA zwischen 12% und 14% und Bestätigung der progressiven Dividendenpolitik, wobei ein starker Fokus auf Cash Conversion liegt

Bestätigung der Strategie beruhend auf den drei Säulen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure mit Verlagerung des Portfolios in Richtung der letztgenannten Säulen und Erweiterung des Analytics-Angebots

Starke Bilanz ermöglicht kontinuierliche Investitionen in Innovationen und positioniert das Unternehmen für längerfristiges Wachstum, mit Kapazität für Übernahmen

Durch Google Cloud ermöglichtes, vollständig integriertes "Edge-to-Cloud"-Portfolio bietet Kunden Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten und bildet die Grundlage für EV- und Demand-Flexibilty-Lösungen

Landis+Gyr hat sich der Science Based Targets-Initiative angeschlossen und verpflichtet, die Emissionen von Scope 1 und 2 sowie Scope 3 bis 2030 um 42% zu reduzieren

Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr, sagte: "Die dringende Notwendigkeit zur globalen Dekarbonisierung und die aktuelle Energiekrise sind die Haupttreiber für die steigende Nachfrage nach intelligenten Stromnetzen, die die Energieeffizienz steigern und die Stabilität kritischer Infrastrukturen sicherstellen. Mit unseren Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen positionieren wir uns im «Sweet Spot» der Energiewende als ESG-zentrierter Branchenführer, der nachhaltige Wirkung erzielt, indem er Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglicht, Energie besser zu verwalten.

An unserem letzten Capital Markets Day im Jahr 2021 kündigten wir verschiedene Initiativen an, um Landis+Gyr für zukünftiges, langfristiges und profitables Wachstum zu transformieren. Seitdem haben wir trotz verschiedener Herausforderungen im Zusammenhang mit der globalen Pandemie und Einschränkungen in den Lieferketten stark in den Ausbau von Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure investiert, indem wir fünf Akquisitionen tätigten und zusätzliche 2% des Umsatzes in Forschung & Entwicklung (F&E) investiert haben. Unsere Transformationsbemühungen, die auch Teil unserer siebenjährigen strategischen Partnerschaft mit Google sind, bringen unseren Kunden und den Endverbrauchern nun weitere greifbare Vorteile.

Auch zukünftig bildet Smart Metering unsere starke Basis auf welcher wir mit führenden Innovationen aufbauen und gleichzeitig profitables Wachstum in den beiden strategischen Säulen Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure vorantreiben, indem wir Rechenintelligenz an der Peripherie des Netzes unterstützen, kritische Infrastrukturen schützen und cloudbasierte Insights ermöglichen. Wir sind begeistert über die sich bietenden Möglichkeiten durch unsere Portfolioerweiterung, welche Menschen rund um den Globus ermöglicht, Energie, Wasser und Gas effizienter zu verwalten und nachhaltige Bemühungen voranzutreiben."

