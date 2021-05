Sinopec International

Zhang Yuzhuo, Chairman von Sinopec: Beschleunigung des Aufbaus einer Weltklasse-Marke, um die qualitativ hochwertige Entwicklung des Unternehmens besser zu unterstützen

Peking (ots/PRNewswire)

Die "2021 China Brand Value Evaluation Information", die am 9. Mai im Rahmen der Feierlichkeiten zum fünften chinesischen Markentag veröffentlicht wurde, zeigt, dass die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") die Nummer 1 in der Energie- und Chemiebranche in China ist, mit einem Markenwert von 308,59 Milliarden Yuan (48,01 Milliarden Dollar), ein Wachstum von 9,491 Milliarden Yuan (1,48 Milliarden Dollar) im Vergleich zu 2020. Der Markenwert von Easy Joy, Epec.com, Sinopec Lubricant Company und Sinopec Donghai Asphalt konnte deutlich gesteigert werden.

Auf dem Forum zum China Corporate Brand Building, das am 10. Mai stattfand, erklärte Herr Zhang Yuzhuo in seiner Grundsatzrede, dass Sinopec den Aufbau einer unabhängigen Marke von Weltrang beschleunigen wird, um die qualitativ hochwertige Entwicklung des Unternehmens besser zu unterstützen.

Die Produktionskapazitäten in China wachsen und entwickeln sich weiter, es ist eine starke Vitalität und Kreativität zu beobachten und die Zahl der chinesischen Marken, die ins Ausland expandieren, steigt.

Seit 38 Jahren legt Sinopec den Schwerpunkt auf die Stärkung seiner Marke und verpflichtet sich, seinen Kunden sauberere, hochwertigere und vielfältigere Energie- und Chemieprodukte anzubieten. Sinopec erfüllt seine Markenversprechen mit konkreten Handlungen und Verantwortungsbewusstsein und wird weiterhin die Bedürfnisse der Menschen nach einem besseren Leben erfüllen und den Markenwert, den Ruf und den Einfluss des Unternehmens fördern.

"Sinopec wird den Aufbau einer Weltklasse-Marke vorantreiben und sich dabei an sein Markenversprechen 'Innovation leads the future of the industry, creating better life with responsibility' halten sowie den Markenslogan 'Cleaner Energy, Better Life' im Bewusstsein seiner Kunden verankern und als verantwortungsbewusstes internationales Unternehmen in Tausende von Haushalten einziehen", sagte Zhang Yuzhuo, Vorsitzender von Sinopec.

In Zukunft wird Sinopec die Markenstrategie energisch umsetzen und seine Markenaussagen "quality is always one step ahead" ("Qualität ist immer einen Schritt voraus") und "every drop of oil is a promise" ("jeder Tropfen Öl ist ein Versprechen") fest etablieren, um Sinopecs Engagement für Qualität zu unterstreichen und die Vitalität der Marke zu stärken. Geleitet durch eine weltweit führende Entwicklungsstrategie wird Sinopec sein Betriebsmanagement stärken und beschleunigen, um die Popularität der Marke zu erhöhen.

Sinopec will zu einem zukunftweisenden Technologieunternehmen werden und fördert die Innovationstätigkeit. Das Unternehmen will weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit seiner Marke steigern. Daher fördert es die Beschleunigung einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung und saubere fossile Energie. Es skaliert nicht-fossile Energie und kohlenstoffarme Produktionsprozesse, um sicherzustellen, dass es den Höhepunkt seiner Kohlenstoffemissionen schneller als in Chinas Zielvorgaben erreicht und strebt an, bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden.

Im Rahmen seiner Unternehmensverantwortung fördert Sinopec Schlüsselprojekte wie die ländliche Revitalisierung, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, die Initiative zur Gesundheitsförderung, bietet Tage der offenen Tür und kostenloses Tanken für Arbeiter im Gesundheitswesen und mehr. Damit will es den Einfluss der Marke erhöhen, und die Marke Sinopec mit dem Schlüsselwort "Unternehmensverantwortung" assoziieren.

Informationen zu Sinopec

Die Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Gaskonzerne in China. Zu den Hauptgeschäftsfeldern gehören: Exploration und Produktion, Pipelinetransport und Verkauf von Petroleum und Erdgas, Vertrieb, Lagerung und Transport von Petroleumprodukten, Produkte der Petrochemie, Kohlechemieprodukte, synthetische Fasern, Dünger und sonstige Chemieprodukte, Import und Export sowie Tätigkeit als Import- und Exportagentur für Öl, Erdgas, Petroleumprodukte, Produkte der Petrochemie und Chemie und anderer Handelsgüter und Technik, sowie Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technik und Information.

Das Unternehmensziel von Sinopec lautet "Fueling Beautiful Life" und setzt Mensch, Verantwortung, Integrität, Präzision, Innovation und Win-Win als Kernwerte des Unternehmens. Es werden Strategien der Wertorientierung, der Entwicklung durch Innovation, integrierter Ressourcenzuweisung, offener Zusammenarbeit und eines Wachstums mit Umweltschutz und geringen Emissionen verfolgt. Die Vision lautet, zu einem weltweit führenden Unternehmen der Bereiche Energie und Chemie heranzuwachsen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sinopecgroup.com/group/en/.