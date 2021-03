Sinopec International

Die Performance von Sinopec 2020 führt globale Peers an und strebt danach, die CO2-Neutralität 10 Jahre vor Chinas Ziel zu erreichen

Peking, Dienstag (ots/PRNewswire)

China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") gab auf seiner jährlichen Performance-Pressekonferenz, die am 29. März in Peking per Videokonferenz stattfand, seinen Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge von CNY2,11 Billionen (321,22 Milliarden US-Dollar) sowie den Gewinn, der den Aktionären von CNY33,1 Milliarden (5,04 Milliarden US-Dollar) zusteht, bekannt.

Zhang Yuzhuo, Vorsitzender von Sinopec, nimmt eine führende Position unter den größten integrierten Erdöl- und Petrochemieunternehmen der Welt ein, gab bekannt, dass Sinopec vor Chinas Ziel garantiert, den Spitzenwert der CO2-Emissionen zu erreichen, und strebt danach, die CO2-Neutralität 10 Jahre vor Chinas Ziel zu erreichen.

Sinopec veröffentlichte auch seine Gewinnvorankündigung bis zum 28. März, wobei der Reingewinn, der den Aktionären der Muttergesellschaft im ersten Quartal 2021 zuzurechnen ist, zwischen 16 und 18 Milliarden CNY (2,43 bis 2,74 Milliarden US-Dollar) betragen wird, was einen schnellen Start bedeutet.

Angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, insbesondere des Rückgangs der Ölpreise und des starken Nachfragerückgangs, Die schnelle Reaktion von Sinopec und die proaktiven Maßnahmen zur Koordinierung von Pandemievorsorge/-kontrolle und Produktion/Betrieb haben das Unternehmen dazu gebracht, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die Reform und Entwicklung des Unternehmens zu fördern.

"Um ein weltweit führendes Chemieunternehmen für saubere Energie aufzubauen, wird Sinopec die Energiewende und die industrielle Transformation aktiv unterstützen und eine bahnbrechende Entwicklungsstrategie umsetzen, um ein industrielles Layout zu bilden, das auf Energieressourcen basiert, von sauberen Ölprodukten und moderner Chemietechnik beflügelt und von den wichtigsten Wachstumspfeilern der neuen Energie, des neuen Materials und der neuen Wirtschaft unterstützt", so Zhang.

Beschleunigung der Energiewende zum Aufbau des "größten Wasserstoffenergieunternehmens"

Sinopec wird die Wasserstoffenergie zum Hauptziel seiner neuen Energieunternehmen machen, indem sie die Vorteile ihrer Industrie und ihres Netzwerks voll nutzt, um saubere fossile Energie und den skalierten Betrieb sauberer Energie zu fördern, am Aufbau von Lade- und Batterie-Ersatz-Infrastrukturnetzen voll beteiligt und die Entwicklung von Wasserstoffenergie beschleunigt.

In den nächsten fünf Jahren plant Sinopec den Bau von 1.000 Wasserstoff- oder Öl-Wasserstoff-Tankstellen und den Bau von "Chinas größtem Wasserstoffenergieunternehmen" an der Spitze der Branche bei der Förderung von Business-Demonstration.

Förderung der industriellen Modernisierung zu einem umfassenden Energiedienstleister für "Öl-, Gas-, Wasserstoff-, Strom- und Nicht-Öl-Dienstleistungen"

Die neue Industrielandschaft von Sinopec zeigt eine Geschäftskarte seiner Transformation und Aufwertung. Das Unternehmen wird seine "eine Grundlage" konsolidieren, um eine solide Grundlage für Energieressourcen zu schaffen und die Öl/ Gas-Reserven sowie die Primärenergieproduktionskapazität effektiv zu erhöhen, die "zwei Flügel" der Verbesserung der sauberen Ölqualität und der modernen industriellen Entwicklung zu stärken, und erweitern die "drei Nachrichten" - neue Energie, neues Material und neue Wirtschaft zu erkunden, um die Umwandlung von neuen und alten kinetischen Energie zu erreichen.

Im Bereich der neuen Energie wird Sinopec seine führenden Vorteile im Wasserstoff-Energiesektor festigen und die Strategie beschleunigen, das Unternehmen als umfassenden Energiedienstleister für "Öl-, Gas-, Wasserstoff-, Strom- und Nicht-Öl-Dienstleistungen" aufzubauen und schmieden eine starke und effiziente industrielle Kette.

Förderung der technologischen Innovation zur Beschleunigung des Aufbaus eines Technologiepilotunternehmens

Sinopec wird die Reform seines Wissenschafts- und Technologiesystems weiter vertiefen und die F&E-Mittel aufstocken, um sich stärker auf die Grundlagenforschung und die angewandte Forschung zu konzentrieren und die Kerntechnologieforschung zu stärken, um eine schnelle Übersetzung der Ergebnisse und eine schnelle Produktiteration zu erreichen, Stärkung unabhängiger und origineller Innovationsfähigkeiten, Förderung innovativer Talente, um den Aufbau eines Technologiepilotunternehmens zu beschleunigen und eine starke wissenschaftliche und technologische Unterstützung für die Transformationsentwicklung und die industrielle Modernisierung bereitzustellen.

Einen kohlenstoffarmen Kurs einschlagen, um CO2-Neutralität 10 Jahre vor Chinas Ziel zu erreichen

Zum ersten Mal hat Sinopec "Sauberkeit" in die Vision und die Ziele des Unternehmens integriert, um einen grünen Entwicklungspfad zum Aufbau der Kernwettbewerbsfähigkeit durchzuführen. Sinopec wird verstärkt Erdgas und Strom ersetzen, die Produktion von grünem Wasserstoff kräftig ausbauen und den Anteil kohlenstoffarmer Rohstoffe erhöhen, um eine Kreislaufwirtschaft zu entwickeln und den CO2-Fußabdruck von Produkten während des gesamten Lebenszyklus zu reduzieren.

Bis 2025 wird die Methanemissionsintensität von Sinopec um 50 Prozent reduziert und CCUS-Demonstrationsprojekte auf Megatonnen-Niveau werden errichtet, da Sinopec CO2-neutrale Wälderneutrale Tankstellen und andere unverwechselbare Modelle, um das neue Bild von Sinopec grün und sauber zu machen.

Im Kontext von China, das vorschlägt, Spitzenkohlenstoffemissionen bis 2030 und Kohlenstoffneutralitätsziele bis 2060 zu erreichen, wird Sinopec in Richtung Nettonullemissionen marschieren, um sicherzustellen, Spitzenkohlenstoffemissionen vor dem angestrebten Jahr zu erreichen und Kohlenstoffneutralität 10 Jahre im Voraus zu erreichen, neue Beiträge zur Bekämpfung des globalen Klimawandels zu leisten.

