Sinopec-Vorsitzender Zhang Yuzhuo spricht über Wasserstoffentwicklung

Peking (ots/PRNewswire)

Zhang Yuzhuo, der Vorsitzende der China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), hat in einem Interview mit bekannten Medien am 17. April über Kohlenstoffneutralität, die Entwicklungsperspektiven der CO2-Neutralität und das strategische Gesamtkonzept der Wasserstoffenergie gesprochen.

Sie finden die Veranstaltung auf https://www.youtube.com/watch?v=gZoUGFawsKE.

"Unser Ziel ist es, zum führenden Wasserstoffunternehmen in China zu werden und ein systematisches Layout der gesamten Industriekette für Wasserstoff-Energie zu erreichen, damit das Betanken mit Wasserstoff genauso bequem wird wie das Betanken mit Benzin", so Zhang. Sinopec wird in Zukunft sein Wasserstoff-Energiegeschäft sowie andere erneuerbare Energiequellen schrittweise ausbauen, um die Entwicklung eines kombinierten Erdöl-, Benzin-, Wasserstoff-, Elektro- und Nicht-Erdöl-Dienstes voranzutreiben."

Das Selbstvertrauen von Sinopec, sich als führendes Wasserstoffunternehmen zu etablieren, beruht auf dem derzeitigen Umfang seiner Wasserstoffproduktion, der größten in ganz China, sowie auf seiner Beschleunigung beim Aufbau der notwendigen Infrastruktur für Wasserstoff-Energie, die eine solide Grundlage für alle Elemente der Wasserstoff-Energie bildet, einschließlich Transport, Lagerung, Abfüllung und Anwendung sowie ein sicheres Verständnis der zugrundeliegenden Gesetze, Kosten und Sicherheitsaspekte.

In den vergangenen Jahren hat Sinopec die Investitionen im Bereich der Wasserstoffenergie kontinuierlich ausgeweitet und Pläne ausgearbeitet, diese als ein wichtiges aufstrebendes strategisches Geschäft zu entwickeln. Sinopec hat die gesamte Wasserstoff-Energiebranche in Bereiche wie Kapitalbetrieb, technologische Forschung und Entwicklung, Produktion, Logistik, Netzwerkaufbau und soziale Zusammenarbeit integriert. Außerdem hat das Unternehmen Durchbrüche beim Bau von Wasserstofftankstellen, Wasserstoffproduktionstechnologien, Wasserstoffbrennstoffbatterien und Wasserstoffspeichermaterialien erzielt.

Derzeit hat Sinopec eine jährliche Wasserstoffproduktionskapazität von mehr als 3,5 Millionen Tonnen, was 14 Prozent der Gesamtmenge in China ausmacht. Das Unternehmen plant den Bau und Betrieb von 100 Wasserstoff-Tankstellen im Jahr 2021 und weiterer 1.000 in den nächsten fünf Jahren, um sich als Branchenführer im Bereich der industriellen Entwicklung der hochwertigen Wasserstoffenergie zu etablieren.

