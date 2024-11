dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Jan Mies wird dpa-Regionalbüroleiter Nordwesteuropa

Berlin (ots)

Das dpa-Büro in London, von dem die Berichterstattung in Nordwesteuropa gesteuert wird, bekommt zum 1. Januar 2025 einen neuen Regionalbüroleiter. Jan Mies (39) übernimmt den Staffelstab von Benedikt von Imhoff (44), der zeitgleich die Leitung der dpa-Wirtschaftsredaktion in Berlin übernimmt. Noch ist Jan Mies Fußballchef in der dpa-Sportredaktion.

"Mit Jan Mies steuert künftig ein erfahrener Reporter mit multimedialem Anspruch die dpa-Berichterstattung aus Großbritannien, Irland und Skandinavien", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. Er hebt besonders die langjährige Erfahrung von Jan Mies auch im Bewegtbildbereich hervor. Mies war bereits 2012 in London im Einsatz - als Videoreporter bei den Olympischen Spielen, damals noch für den Sport-Informationsdienst in Köln, bei dem er auch nach einem Studium der Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Sportmanagement in Bochum volontierte. 2019 kam der in Essen geborene Journalist dann zur dpa.

Zum dpa-Regionalbüro Nordwesteuropa gehören neben dem Londoner Standort mit fünf Mitarbeitenden auch ein Korrespondentenplatz in Kopenhagen und feste Mitarbeiter in den skandinavischen Ländern.

