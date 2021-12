dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Silke Brüggemeier übernimmt Geschäftsführung der dpa-Tochter Rufa

Berlin (ots)

Silke Brüggemeier, stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Visuelles bei der dpa, übernimmt ab 1. Januar 2022 zusätzlich zu ihren aktuellen Aufgaben die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Rufa. Die Rufa Rundfunk-Agenturdienste GmbH produziert die Audio- und Videodienste von Deutschlands größter Nachrichtenagentur. Silke Brüggemeier (47) folgt auf den bisherigen Geschäftsführer Benjamin Heß, der die dpa auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

"Ich freue mich sehr darauf, die Geschäftsführung der Rufa zu übernehmen. Es ist mir überaus wichtig, aus der Geschäftsführung heraus die Berichterstattung im Bewegtbildbereich noch weiter zu stärken. Gleiches gilt für die Audiothemen der Agentur und unser übergreifendes Ziel, die Multimedialität der gesamten Produktpalette konsequent in den Vordergrund zu stellen", sagt Silke Brüggemeier. Täglich produzieren die Beschäftigten der Rufa Inhalte für zahlreiche ARD-Anstalten und das ZDF sowie für die privaten TV-Sender RTL und ProSiebenSat.1. Rufa-Material geht ebenfalls an Videopublisher wie RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland) oder SZ sowie an private Rundfunkkunden wie Radio NRW, Antenne Bayern und andere. Seit 2020 produziert die dpa auch Podcasts für Spotify oder die OMS und hat vor wenigen Monaten den dpa-Audio Hub gestartet als Plattform für Podcaster und Produzenten.

"Besonders freue mich darauf, diesen Schritt gemeinsam mit dpa-Chefredakteur Sven Gösmann zu gehen, der vor allem im Audiobereich redaktionell richtungsweisend tätig sein wird", so Silke Brüggemeier weiter. Zum Team von Silke Brüggemeier gehört auch Rufa-Prokuristin Vanessa Burghardt, die diese Aufgabe bereits seit dem 1.8.2021 wahrnimmt.

Silke Brüggemeier ist seit 2021 stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Visuelles bei der dpa. Sie ist 1974 in Paderborn geboren, machte 1993 Abitur und studierte anschließend Geschichtswissenschaften und Germanistik in Bielefeld. Von 2000 bis 2002 volontierte Silke Brüggemeier bei der dpa, bevor sie von 2002 bis 2005 als Fotoredakteurin bei Bunte/InStyle arbeitete. Anschließend wechselte sie zum Axel Springer Verlag, erst als Fotoredakteurin bei BILD, ab 2008 als Fotochefin dort.

"Ich danke Benjamin Heß sehr für seine hervorragende Arbeit als Leiter Finanzen und Controlling bei der dpa und als Geschäftsführer der Rufa", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Benjamin Heß hat wesentlich dazu beigetragen, die Rufa zu einem modernen, multimedialen und erfolgreichen Inhalteanbieter zu machen, auf den viele Medien bei ihrer täglichen Berichterstattung setzen."

Das Audio- und Videoangebot der dpa

dpa-Audiodienst:

https://www.dpa.com/de/audio#dpa-audiodienst

dpa-Audio Hub - Eine Plattform, alle Töne:

http://www.dpa-audio-hub.de

dpa-Videoportal:

https://www.dpa-video.com

Rohmaterial für TV-Sender und Digitalkanäle:

https://www.telenewsnetwork.de

Über Rufa:

Die Rufa Rundfunk-Agenturdienste GmbH ist eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der dpa und spezialisiert auf die Produktion von Audio und Video. Der dpa audio & video service versorgt Rundfunk- und TV-Sender sowie Online-Portale. Die Inhalte sind flexibel auf den Bedarf von Hörern, Zuschauern und Usern zugeschnitten. Die Zentrale in Berlin greift dabei auf ein dichtes Netz von Korrespondentinnen und Korrespondenten in Deutschland und der Welt zurück.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 174 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)