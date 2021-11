dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

ZEIT ONLINE und Deutscher Kinderverein gewinnen dpa-infografik award 2021

Das Corona-Dashboard von ZEIT ONLINE gewinnt den diesjährigen dpa-infografik award in der Kategorie "Nachrichtliche Medien". Das Team zeigte bereits im Februar 2020, wo in Deutschland Corona-Infektionen festgestellt wurden. Schnell wurde das Dashboard zu einem Standard, wie wichtige Kennzahlen der Pandemie kompakt und aktuell dargestellt werden. In der Kategorie "Unternehmen, Institutionen, NGOs, Behörden und Stiftungen" setzte sich der Deutsche Kinderverein e.V. durch. Die Infografik zeigt Verletzungen bei Kindern, die auf eine Misshandlung hindeuten. Nach einem Jahr Pandemie-Pause hat dpa-infografik als Tochterunternehmen von Deutschlands größter Nachrichtenagentur den Award erneut ausgeschrieben. Leitthema 2021: Die Corona-Pandemie.

"Die Entwicklung der Corona-Zahlen beherrscht weiterhin die Nachrichten und damit auch die Grafik-Welt", sagt Raimar Heber, Art Director bei dpa-infografik und Initiator des Awards. "Eine pandemische Lage ist überaus komplex. Infografiken kommt hier eine besondere Bedeutung zu: Sie machen sichtbar, welche Information tatsächlich wichtig sind. Sie zeigen Entwicklungen und Zusammenhänge auf, die für die Menschen in höchstem Maße relevant sind", so Raimar Heber weiter.

"Ich habe mich gefreut, wie tief viele Einreichungen in das medizinische Thema eingestiegen sind und wie gelungen sie die Informationen übermitteln", sagte Juror Leif Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung an der Charité Berlin. Um dem vielschichtigen Thema Corona in jeder Facette gerecht zu werden, wurde die Award-Jury um einen Experten aus der Medizin erweitert, der sich hauptberuflich nicht mit Infografiken beschäftigt.

"Herausragende und aufwändige Infografiken sind in den meisten Fällen Teamleistungen", sagte Frank Rumpf, Geschäftsführer von dpa-infografik und Juror. "Detailtiefe, Kreativität und Storytelling wirken weit über den Tag der Erstpublikation hinaus. In diesem Jahr zeigte sich insbesondere die Stärke digitaler Arbeiten, die stets an das pandemische Geschehen angepasst werden können und ihre nachrichtliche Relevanz behalten", so Rumpf weiter.

Die Awards wurden heute Abend im Rahmen eines digitalen Events vergeben, zu dem sich rund 100 Gäste zugeschaltet haben. Der dpa-infografik award wurde erstmals 2008 ausgeschrieben.

Die Platzierungen

Kategorie 1: Infografiken zum Thema Corona in nachrichtlichen Medien

Platz 1

ZEIT ONLINE

"Corona-Dashboard"

Link: http://dpaq.de/k0apq

Credits:

Paul Blickle, Fabian Dinklage, Christian Endt, René Engmann, Elena Erdmann, Carla Grefe-Huge, Moritz Klack, Matthias Kreienbrink, Andreas Loos, Maria Mast, Christopher Pietsch, David Schach, Julian Stahnke, Julius Tröger, Sascha Venohr

Platz 2

Süddeutsche Zeitung

"Der PCR-Test - auf der Jagd nach dem Virus"

Credits:

Sarah Unterhitzenberger (Infografikerin), Felix Hütten (Redakteur)

Platz 3

Der Tagesspiegel

"Wie das Corona-Virus den Körper befällt"

Link: http://dpaq.de/OGO4q

Credits:

Jens Drößiger, Michael Gegg, Manuel Kostrzynski, Hendrik Lehmann, David Meidinger, Helena Wittlich

Kategorie 2: Infografiken zum Thema Corona von Unternehmen, Institutionen, NGOs, Behörden, Stiftungen und ähnlichen Einrichtungen

Platz 1

Deutscher Kinderverein e.V.

"Es kann nicht sein, was nicht sein darf!"

Link: http://dpaq.de/xHwIU

Credits:

Rainer Rettinger (Geschäftsführer Deutscher Kinderverein e.V.), Tom Becker (Agentur Dialogbild), Dr. Saskia Etzold (Oberärztin/stellvertretende ärztliche Leiterin der Gewaltschutzambulanz der Charité - Universitätsmedizin Berlin)

Platz 2

Veterinärmedizinische Universität Wien - Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit (VETMED Magazin)

"Impfstoffentwicklung in der Tiermedizin"

Link: http://dpaq.de/1WQvN (Seiten 12 + 13)

Credits:

Stephanie Scholz (Text und Redaktion), Matthias Moser (Illustrationen und Grafik)

Fachlicher Input: Armin Saalmüller (Leiter Institut für Immunologie), Michael Hess (Leiter Universitätsklinik für Geflügel und Fisch), Jessika-M. Cavalleri (Leiterin Klinische Abteilung für Interne Medizin Pferde)

Platz 3

Nicht vergeben.

Jury:

- Lea Berndorfer, Freie Illustratorin

- Ferdinand Kuchlmayr, Ressortleiter Grafik und Interactive, DER SPIEGEL

- Prof. Christine Ritz, Professorin für Kommunikationsstrategie und -konzeption, Hochschule der Medien Stuttgart

- Frank Rumpf, Geschäftsführer dpa-infografik

- Leif Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung an der Charité Berlin.

