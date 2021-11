dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Enrico Bach wird Head of Content Development bei dpa

Berlin (ots)

Zu Jahresbeginn 2022 übernimmt Enrico Bach die neu geschaffene Position des Head of Content Development bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin. Der 40-Jährige kommt von der Dresdner Mehrwertmacher GmbH und war dort als Consultant und journalistischer Coach von Redaktionen auf Basis von Nutzungs- und Vertriebsdaten tätig. Bach wird sich bei dpa schwerpunktmäßig um inhaltliche, organisatorische und strukturelle Aspekte des dateninformierten Arbeitens für digital erfolgreiche Medieninhalte kümmern.

"Ich freue mich, dass mit Enrico Bach ein versierter Profi in der Datenanalyse und der Wissensvermittlung das dpa-Team verstärkt", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Als lernende Organisation mit dem Ziel, unseren Kunden die bestmöglichen passenden Angebote zu liefern, kommt dem dateninformierten Arbeiten bei dpa eine immer größere Bedeutung zu. Für die Redaktionsteams der dpa sind das Verständnis, die Analyse und die redaktionellen Ableitungen eine wichtige Stütze bei ihrer Arbeit", so Gösmann weiter. Bach wird direkt an die Chefredaktion berichten.

Nach seiner Ausbildung zum Verlagskaufmann studierte Enrico Bach Sportwissenschaften und Journalistik in Leipzig. Anschließend arbeitete er unter anderem als Kommunikationschef bei RB Leipzig und Dynamo Dresden, als Kommunikationsberater für diverse Agenturen sowie als freier Journalist und Lektor. Seit 2015 trainierte und coachte er als Berater der Mehrwertmacher GmbH Redaktionen zahlreicher Medienhäuser in ganz Deutschland in der Arbeit mit Nutzungsdaten in Print und Online, darunter dpa und die Süddeutsche Zeitung.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 174 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

