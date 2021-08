dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Der dpa-infografik award ist zurück! Einreichungen ab sofort möglich - Schwerpunkt Corona

Berlin (ots)

Nach einer coronabedingten Pause schreibt die Deutsche Presse-Agentur in diesem Jahr erneut ihren dpa-infografik award aus. Ab sofort sucht Deutschlands größte Nachrichtenagentur wieder die besten Infografiken aus Redaktionen und Unternehmen. Thematischer Schwerpunkt des Awards ist die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Menschen, Politik und Gesellschaft. Alle Einreichungen können auf https://dpa-infografik-award.submit.to/register hochgeladen werden. Die Preisverleihung findet am 25. November statt.

"Auch wenn der Award im vergangenen Jahr eine unfreiwillige Pause einlegen musste, so haben die Infografikerinnen und Infografiker intensiv weitergearbeitet. Insbesondere am alles dominierenden Thema Corona", sagt Raimar Heber, Art Director bei dpa-infografik und Initiator des Wettbewerbs. "Wir sind sicher, dass in den vergangenen Monaten viele herausragende und ungewöhnliche Beiträge veröffentlicht wurden. Diese Arbeiten wollen wir zeigen und würdigen", so Raimar Heber weiter.

Im Rahmen des diesjährigen dpa-infografik award werden Preise in zwei Kategorien vergeben:

Kategorie 1:

Infografiken zum Thema Corona in nachrichtlichen Medien

Kategorie 2:

Infografiken zum Thema Corona von Unternehmen, Institutionen, NGOs, Behörden, Stiftungen und ähnlichen Einrichtungen

(jeweils alle Veröffentlichungsformen und Kanäle; Print, Online oder Mobil, tagesaktuell oder über den Tag hinaus geltend)

Gesucht werden ungewöhnliche und kreative Arbeiten, die vertiefende, überraschende Blickwinkel auf das Pandemiethema ermöglichen und überzeugend auf das jeweils ausgesuchte Medium abgestimmt sind.

"Sie haben eine Grafik-Serie speziell für Instagram produziert? Wir sind gespannt! Sie dringen in einer Printgrafik tief in die Impfforschung ein? Wir freuen uns auf das Werk! Sie verfolgen in einer interaktiven Grafik die Entstehung und Verbreitung von Infektionsherden? Auch das könnte der Fachjury gefallen", erklärt Frank Rumpf, Geschäftsführer von dpa-infografik. "Und natürlich sind alle Infografiken willkommen, die ein Thema der Pandemie aufarbeiten, das vorher vielleicht noch nicht so im medialen Fokus stand, die Mut zusprechen oder Leistungen zur Bekämpfung der Krankheit würdigen", so Frank Rumpf weiter.

Daten und Fakten

Bewertungszeitraum: Einreichungen müssen zwischen Januar 2020 und 15. Oktober 2021 veröffentlicht worden sein.

Einsendeschluss: 15.10.2021

Preisverleihung: 25.11.2021

Einreichungen über: https://dpa-infografik-award.submit.to/register

Preise

Es werden in jeder Kategorie drei Preise verliehen

1. Preis: 500 Euro

2. Preis: 350 Euro

3. Preis: 200 Euro

Bewerbungs- und Beurteilungskriterien

Teilnehmen können (Daten-)Journalistinnen und Journalisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Medienhäusern, Grafikstudios und Nachrichtenagenturen, aber auch von Organisationen, Institutionen oder Verbänden, sowie selbstständige Grafikerinnen und Grafiker, Designerinnen und Designer. Bewerberinnen und Bewerber nehmen im eigenen Namen unter Angabe des Arbeitgebers oder Auftraggebers teil. Zugelassen zum Wettbewerb sind Infografiken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einreichungen werden nur online entgegengenommen.

Die Beurteilungskriterien umfassen Klarheit, Lesbarkeit, Ästhetik und Nutzwert. Die besten Infografiken werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt.

Alle Infos zum dpa-infografik award 2021 auch auf unserer Website.

