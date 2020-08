Huawei

HUAWEI Assistant · TODAY gewinnt den weltbekannten Red Dot Award 2020

Peking (ots/PRNewswire)

Der als "Oscar" der Designindustrie bezeichnete Red Dot Award: Brands & Communication Design wurde kürzlich an den HUAWEI Assistant · TODAY verliehen. Basierend auf dem Motto von Red Dot, "Auf der Suche nach gutem Design und Kreativität" ist diese Auszeichnung eine Auszeichnung für Huaweis Bemühungen um kontinuierliche Innovation, um ein intelligentes Verbrauchererlebnis zu bieten. Die Marke gehörte zu den wenigen Auserwählten, die in diesem Jahr aus den Tausenden von Wettbewerbsbeiträgen den Zuschlag erhielten, die sich um dieses anerkannte internationale Siegel für herausragende Designqualität beworben hatten.

Der HUAWEI Assistant · TODAY, der sich "ganz links auf dem Bildschirm" befindet, ist ein in das HUAWEI-Smartphone eingebetteter persönlicher Assistent, der einen schnellen Zugriff auf verschiedene Dienste ermöglicht, ohne dass ein Download der jeweiligen Anwendung erforderlich ist. Nutzer von HUAWEI- und HONOR-Mobilgeräten können den Assistant einfach starten, indem indem sie auf dem Startbildschirm nach rechts wischen. Der intelligente Assistent bringt intelligente Leistung auf eine neue Ebene, indem er den Benutzern dabei hilft, Dienste und Informationen zu finden, wann immer und wo immer sie benötigt werden. Seit dem 2. Quartal 2020 macht der HUAWEI Assistant · TODAY das Leben seiner 210 Millionen MAUs in 170 Ländern und Regionen jeden Tag einfacher und bequemer.

In Hinblick auf das Produktdesign bietet HUAWEI Assistant · TODAY eine nahtlose intelligente Benutzererfahrung. Er überwindet die Barrieren zwischen den Anwendungen, indem er mit einer einzigen Berührung Diensten wie Suchdiensten, schnellen Zugriff, intelligente Dienstdynamik und Empfehlungen für Inhalte bietet. Er merkt sich auch die Präferenzen der Benutzer, um Empfehlungen zu machen, die die gesamte Benutzererfahrung intuitiver und optimierter gestalten.

Mit dem HUAWEI Assistant · TODAY können Benutzer jetzt mühelos nach beliebigen Anwendungen, Einstellungen und Dateien auf ihren Smartphones suchen und gleichzeitig ihren maßgeschneiderten Newsfeed nach interessanten Themen durchsuchen. Zusätzlich sind eine der wichtigsten Funktionen des HUAWEI Assistant · TODAY die Smart Service Cards, die Benachrichtigungen und Erinnerungen basierend auf den Bedürfnissen der Benutzer und spezifischen Nutzungsszenarien anzeigen. Beispielsweise können sich die Benutzer mit der Sport-Karte über ihre Lieblingsmannschaft auf dem Laufenden halten, während sie mit der Reise-Karte auf der Grundlage ihrer Standorte in Echtzeit an wichtige Reisedetails und Aktualisierungen erinnert werden.

HUAWEI Assistant · TODAY wird weiter daran arbeiten, seinen Nutzern mehr intelligente Dienste zur Verbesserung ihres Alltagslebens zu bieten. Um dies zu erreichen, wird HUAWEI das Produkterlebnis aus Anwenderperspektive ständig optimieren und damit jedem Nutzer eine Erfahrung bieten, die der eines persönlichen Assistenten bei seinen alltäglichen Aktivitäten gleicht.

Informationen zum Red Dot Design Award: Der 1955 in Deutschland ins Leben gerufene Red Dot Design Award gehört neben dem iF Design Award (Deutschland) und den IDEA International Design Excellence Awards (Amerika) zu den drei wichtigsten Designpreisen der Welt. Mit mehr als 18.000 Einreichungen hat sich der Red Dot Design Award international als einer der begehrtesten Preise für gutes Design etabliert. Die Preisträger werden in den Jahrbüchern, Museen und online vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.red-dot.de.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229060/HUAWEI_UCD_Center.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229061/HUAWEI_Assistant___TODAY_won_Red_Dot_Award_Brands.jpg

