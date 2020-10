dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa-Fotograf Anas Alkharboutli für Serie "The War in Syria" ausgezeichnet

Die Young Reporter Trophy (Photo) des 27. Prix Bayeux Calvados-Normandy Award for War Correspondents geht in diesem Jahr an den für die dpa tätigen syrischen Fotografen Anas Alkharboutli. Das Foto der verletzten sechsjährigen Kenana Yassin, die nach einem Luftangriff auf die Stadt Idlib medizinisch versorgt wird, ist das erste der prämierten dreizehnteiligen Serie "The War in Syria". Im Mittelpunkt der Bilder stehen die Situation der Menschen in Syrien und ihr Leiden im Bürgerkrieg.

"Es ist unsere journalistische Aufgabe, den syrischen Bürgerkrieg und andere Krisengebiete immer wieder in den Fokus zu rücken", sagt dpa-Fotochef Peer Grimm. "Anas Alkharboutlis Arbeit zeigt, wie wichtig eine unabhängige Berichterstattung aus diesen Regionen ist. Als internationale Nachrichtenagentur setzt die dpa alles daran, die Medien zuverlässig und umfassend mit Material aus schwer zugänglichen Ländern zu versorgen. Das ist nur möglich zusammen mit mutigen Menschen wie Anas Alkharboutli. Dafür danken wir ihm sehr."

Anas Alkharboutli, Jahrgang 1992, hat Ingenieurwissenschaften an der Universität von Damaskus studiert. 2015 begann er mit seiner Arbeit als Fotojournalist und hat sich mit seinen sensiblen Bild- und Videoaufnahmen aus dem syrischen Bürgerkrieg schnell einen Namen gemacht. Zu Beginn dieses Jahres wurde er außerdem bei den Pictures of the Year International (POYi) für seine Arbeit geehrt.

dpa-Bildbegleittext vom 11. Januar 2020 im Original:

"Angriffe auf syrisches Rebellengebiet: Die sechsjährige Kenana Yassin, die zusammen mit drei Familienmitgliedern bei einem Luftangriff verletzt wurde, wird von einem Arzt behandelt. Trotz Einigung auf eine Waffenruhe sind in Syriens letztem großen Rebellengebiet Idlib bei Luftangriffen der Regierung Aktivisten zufolge mindestens 18 Zivilisten getötet worden."

