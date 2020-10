dpa gratuliert dem Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats Karlheinz Röthemeier zum 80. Geburtstag

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Karlheinz Röthemeier, viele Jahre an der Spitze des dpa-Aufsichtsrats und seit 2014 dessen Ehrenvorsitzender, ist heute 80 Jahre alt geworden. Geschäftsführung, Chefredaktion und Aufsichtsrat gratulieren und danken für seine außerordentlichen Verdienste um Deutschlands größte Nachrichtenagentur. Die Zeit seines Wirkens ist gekennzeichnet von wesentlichen Weichenstellungen für das Unternehmen. Dazu zählen der Umzug der Zentralredaktion nach Berlin und die Gründungen der erfolgreichen Tochterunternehmen dpa-infocom und picture alliance.

"Karlheinz Röthemeier ist eine außerordentliche Persönlichkeit und ein erfolgreicher Medienmanager. Er hat die Geschicke der dpa über Jahrzehnte hinweg wesentlich geprägt", sagt David Brandstätter, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir danken einem Herzblut-Menschen für seine Verdienste um die dpa, für seine unternehmerische Weitsicht und die stets vertrauensvolle und persönliche Zusammenarbeit."

Das Wirken von Karlheinz Röthemeier im dpa-Aufsichtsrat erstreckte sich über insgesamt 25 Jahre. 1989 wurde der Verlagsmanager erstmals in das Gremium berufen. 1996 trat der langjährige Geschäftsführer der Verlagsgruppe Rhein-Main in Mainz als Nachfolger von Florian Lensing-Wolff an die Spitze des Aufsichtsrats. 18 Jahre lang leitete Karlheinz Röthemeier dessen Arbeit. Nach seinem Ausscheiden 2014 folgte ihm der heute amtierende Vorsitzende David Brandstätter, Geschäftsführer der Main-Post in Würzburg, nach.

"Unsere Erfolge als wirtschaftlich und publizistisch starke dpa sind eine Interpretation des Erbes, das Karlheinz Röthemeier hinterlassen hat", sagt Peter Kropsch als Vorsitzender im Namen der gesamten dpa-Geschäftsführung. "Karlheinz Röthemeier hat die dpa erfolgreich durch schwierige Zeiten begleitet und der Führung der Agentur immer den notwendigen Rückhalt gegeben. Ohne seine Arbeit würde die dpa-Gruppe nicht dort stehen, wo sie heute ist."

"Wir bewegen uns auf dem starken Fundament, das Karlheinz Röthemeier gelegt hat. Sein Weitblick war beispiellos", sagt Chefredakteur Sven Gösmann. "In kritischen Zeiten hat er als Vorsitzender des Aufsichtsrats immer ein Auge auf und ein Ohr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion gehabt. Dafür dankt ihm die gesamte Chefredaktion der dpa."

