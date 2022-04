Helaba

Lars Hegg wird neuer Leiter der Helaba-Niederlassung in Stockholm

Frankfurt am Main (ots)

Lars Hegg (49) übernimmt ab sofort in der Helaba die Funktion des General Branch Manager Stockholm und Head of Real Estate Finance Nordics. Er folgt in dieser Funktion auf Birgitta Leijon, die im Sommer in den Ruhestand geht.

Gemeinsam mit dem Real Estate Finance Nordics Team der Helaba, das von Stockholm und der Zentrale in Frankfurt aus operiert, wird er für das Immobiliengeschäft der Bank in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark verantwortlich sein. Die Geschäftsaktivitäten der Helaba in der Niederlassung Stockholm erstrecken sich darüber hinaus auf weitere Bereiche der Bank, insbesondere Corporate Finance. Die Helaba ist seit 2006 auf den nordischen Märkten aktiv und hat das Geschäft über die Jahre hinweg stets auf- und ausgebaut. Zunächst als Repräsentanz, betreibt die Bank seit 2018 eine vollwertige Niederlassung mit einer Reihe von Geschäftsbereichen in Stockholm.

Michael Kröger, verantwortlich für das internationale Immobilienfinanzierungsgeschäft der Helaba, kommentiert: "Die nordischen Länder sind bereits seit 2006 ein fester Bestandteil unseres internationalen Aufbaus. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Lars aufgrund seiner breiten Erfahrung und auch im Hinblick auf die nahtlose, qualitätsichernde Übergabe von Birgitta Leijon."

Lars Hegg: "Ich freue mich sehr über die Chance und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, den Ausbau und die Entwicklung der Aktivitäten der Helaba in den Nordics fortzusetzen. Wir werden auf der bereits etablierten starken Plattform weiter aufbauen und bestehende Beziehungen ausbauen sowie neue schaffen. Wir verfügen über ein starkes Angebot und große Kapazitäten, um sowohl nordische als auch internationale Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele und Wünsche zu unterstützen."

Zuletzt war Lars Hegg als Senior Client Executive im Immobilienkreditgeschäft von Nordea in Stockholm tätig und betreute große und komplexe Immobilienkunden. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Immobilien- und Bankenbranche, unter anderem als Filialleiter einer anderen internationalen Bank in Stockholm, als Treasurer einer börsennotierten schwedischen Immobiliengesellschaft und als Senior Originator bei einer anderen deutschen Bank. Er ist gebürtiger Schwede, war aber auch schon in Finnland, Dänemark und Norwegen tätig. Lars Hegg ist insbesondere Experte für strukturierte Immobilienkredite für alle Objektarten.